Олег Винник вышел на связь после скандального выступления: вспомнил ли артист о российских песнях
Певец Олег Винник, который отсиживается за границей, после своего первого концерта опубликовал новое сообщение. В видео он поблагодарил тех, кто пришел на его выступление.
Олег Винник вышел на связь в тиктоке, где появилось его новое видео. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу артиста.
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Артист, который с первых дней полномасштабной войны живет за границей, поблагодарил своих поклонников за визит на его концерт в Праге.
Привет, мои дорогие! Вот наконец-то мы вживую встретились на концертах в Праге. Я благодарю вас, мои люди, что приехали из разных уголков мира, что привезли с собой любовь. За невероятную магическую атмосферу, за незабываемые воспоминания,
– сказал Винник.
Также певец поблагодарил владельцев банкетного зала и ювелирный магазин за "неожиданный ценный подарок.
В то же время Олег Винник никак не отреагировал на скандал из-за того, что на своих концертах он исполнил русскоязычные песни.
Олег Винник вышел на связь: видео
Почему концерты Винника вызвали скандал
- 14 февраля Олег Винник вернулся на сцену и выступил в столице Чехии с концертом. Впоследствии в сети появились видео с мероприятия – из них стало понятно, что певец исполнял не только свои украиноязычные хиты, но и спел русскоязычные треки.
- Тогда в соцсетях вспомнили заявление артиста 2023 года, в котором он говорил, что "обблювал бы себя", если бы пел на русском. Судя по этим словам, Олег Винник нарушил свое обещание.
- Глава фан-клуба Винника Валерия Барон иронично ответила на критику, напомнила о помощи артиста Украине и выразила мнение, что хейт в сети является преднамеренным и преувеличенным.