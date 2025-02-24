Олег Винник вышел на связь после скандального выступления: вспомнил ли артист о российских песнях

Певец Олег Винник, который отсиживается за границей, после своего первого концерта опубликовал новое сообщение. В видео он поблагодарил тех, кто пришел на его выступление.

Олег Винник вышел на связь в тиктоке, где появилось его новое видео. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу артиста.

К теме После молчания о войне расплакался на концерте и нарвался на хейт: где сейчас Олег Винник

Артист, который с первых дней полномасштабной войны живет за границей, поблагодарил своих поклонников за визит на его концерт в Праге.

Привет, мои дорогие! Вот наконец-то мы вживую встретились на концертах в Праге. Я благодарю вас, мои люди, что приехали из разных уголков мира, что привезли с собой любовь. За невероятную магическую атмосферу, за незабываемые воспоминания,

– сказал Винник.

Также певец поблагодарил владельцев банкетного зала и ювелирный магазин за "неожиданный ценный подарок.

В то же время Олег Винник никак не отреагировал на скандал из-за того, что на своих концертах он исполнил русскоязычные песни.

Олег Винник вышел на связь: видео

Почему концерты Винника вызвали скандал