Цибульская поразила похудением почти на 15 килограммов и вышла на сцену в смелом прозрачном платье
26 июня в столичном Feels Garden на ВДНХ состоялся большой концерт под открытым небом, посвященный 10-летию проекта "Музыкальная платформа Украины". Среди артистов, выступивших перед зрителями, была и Ольга Цибульская.
На сцене певица привлекла внимание заметными изменениями во внешности. Кадры с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Для выступления Ольга выбрала черное смелое прозрачное платье без бюстгальтера.
Как сообщили на странице в Instagram "СЦЕНА событий", артистка похудела почти на 15 килограммов.
Аштанга-йога, горькие травы, бег, молодой любовник,
– с иронией Цибульская подписала видео со сцены.
Что Ольга Цибульская раньше говорила о своей фигуре?
В марте в интервью Славе Дёмину певица рассказала, что весит около 68 килограммов и в целом довольна своим телом. В то же время она признавалась, что вес влияет на её выносливость во время выступлений: по словам Цибульской, петь и активно двигаться на сцене в течение двух часов значительно сложнее при таком весе, чем, например, при 55 килограммах.
Артистка также подчеркнула, что не курит и не употребляет алкоголь, но иногда заедает стресс. Несмотря на это, она регулярно занимается в спортзале и проходит различные процедуры по уходу за телом.
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