"Маленькая копия": Ольга Мартыновская показала новые фото подросшей дочери

Шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась новыми фотографиями своей дочери Веры. На днях девочка отпраздновала день рождения – ей исполнилось 9 лет.

Мартыновская показала фото с празднования. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм шеф-повара.

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Ольга Мартыновская опубликовала серию фото дочери. На фотографиях Вера задувает свечи на праздничном торте, а на фоне заметно, как звездная мама ее фотографирует. Шеф-повар также трогательно обратилась к дочери.

Моя маленькая независимость. Я мечтала именно о тебе. Ты фантастическая девочка. Когда-то я писала, что буду тебе всем – и проводником, и ангелом, и другом, и мамой, и папой. Я передумала. Я буду просто твоим наблюдателем. Ты сама так классно знаешь, чего хочешь, так тоненько чувствуешь мир, видишь людей и изучаешь себя. Мои васильковые глаза. Целую твою сладкую пяточку,

– написала Мартыновская.

Ольга Мартыновская показала фото дочери / Фотограф Daria Mangubi:

В комментариях под сообщением люди написали Вере немало поздравлений и приятных слов:

"Поздравляю с днем рождения дочери! Пусть все мечты сбываются".

"Последнее фото – в самое сердечко. Вы замечательные".

"Маленькая копия. Счастливой судьбы доченьке".

"С именинницей! Удачи!"

"Как именинница похожа на вас, невероятно. Желаю счастливой судьбы".

Коротко о личной жизни Ольги Мартыновской