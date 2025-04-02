"Маленькая копия": Ольга Мартыновская показала новые фото подросшей дочери
- Ольга Мартыновская, шеф-повар и судья шоу "МастерШеф", поделилась фотографиями со дня рождения своей дочери Веры, которой исполнилось 9 лет.
- В комментариях к публикации люди написали много поздравлений и пожеланий для Веры.
Шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась новыми фотографиями своей дочери Веры. На днях девочка отпраздновала день рождения – ей исполнилось 9 лет.
Мартыновская показала фото с празднования. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм шеф-повара.
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Ольга Мартыновская опубликовала серию фото дочери. На фотографиях Вера задувает свечи на праздничном торте, а на фоне заметно, как звездная мама ее фотографирует. Шеф-повар также трогательно обратилась к дочери.
Моя маленькая независимость. Я мечтала именно о тебе. Ты фантастическая девочка. Когда-то я писала, что буду тебе всем – и проводником, и ангелом, и другом, и мамой, и папой. Я передумала. Я буду просто твоим наблюдателем. Ты сама так классно знаешь, чего хочешь, так тоненько чувствуешь мир, видишь людей и изучаешь себя. Мои васильковые глаза. Целую твою сладкую пяточку,
– написала Мартыновская.
Ольга Мартыновская показала фото дочери / Фотограф Daria Mangubi:
В комментариях под сообщением люди написали Вере немало поздравлений и приятных слов:
- "Поздравляю с днем рождения дочери! Пусть все мечты сбываются".
- "Последнее фото – в самое сердечко. Вы замечательные".
- "Маленькая копия. Счастливой судьбы доченьке".
- "С именинницей! Удачи!"
- "Как именинница похожа на вас, невероятно. Желаю счастливой судьбы".
Коротко о личной жизни Ольги Мартыновской
- Напомним, что отец Веры – Иван Кобец. Ольга Мартыновская была с ним в браке около пяти лет, но в конце концов супруги приняли решение развестись.
- В интервью Рамине Эсхакзай шеф-повар рассказала, что причиной развода стало накопленное чувство недовольства и нереализованных ожиданий от супружеской жизни. Вера общается с отцом. Однако, по словам Мартыновской, между ними чувствуется физическое и ментальное расстояние из-за жизни в разных странах.
- Иван Кобец уже создал новую семью, а вот Ольга Мартыновская намекнула на расставание с бойфрендом накануне Дня святого Валентина.