10 июля, 12:09
Ольга Сумская показала, что происходило за ее окном во время ночного обстрела Киева
Основні тези
- Российская армия нанесла массированный удар по Киеву, поражено шесть районов столицы.
- Ольга Сумская назвала эту ночь самой страшной, ведь видела последствия ударов из своего окна.
Сегодня ночью российская армия в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. Оказалось, что Ольга Сумская из своего окна видела последствия ударов.
Украинская актриса назвала эту ночь самой страшной для ее семьи. Под удар попало аж шесть районов столицы: Шевченковский, Соломенский, Дарницкий, Подольский, Оболонский и Деснянский, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.
К слову "Русские вечеринки" и бегство из Украины: как сегодня живет Влад Яма – экс-судья "Танцев со звездами"