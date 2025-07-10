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Show24 Украинские звезды Ольга Сумская показала, что происходило за ее окном во время ночного обстрела Киева
10 июля, 12:09
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Ольга Сумская показала, что происходило за ее окном во время ночного обстрела Киева

Марта Гнат
Основні тези
  • Российская армия нанесла массированный удар по Киеву, поражено шесть районов столицы.
  • Ольга Сумская назвала эту ночь самой страшной, ведь видела последствия ударов из своего окна.

Сегодня ночью российская армия в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. Оказалось, что Ольга Сумская из своего окна видела последствия ударов.

Украинская актриса назвала эту ночь самой страшной для ее семьи. Под удар попало аж шесть районов столицы: Шевченковский, Соломенский, Дарницкий, Подольский, Оболонский и Деснянский, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

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В списке есть один из тех районов, где проживает Сумская. Ночью звезда видела из своих окон столбы дыма и огонь, которые образовались в результате взрыва.

Ольга Сумская показала последствия атаки на столицу / Скриншот из инстаграма

Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома, 
– подписала фото актриса.

Утром Ольга опубликовала кадры дома напротив. У соседей выбиты окна, на которых заметны черные следы от огня.

Ольга Сумская показала последствия атаки на столицу / Скриншот из инстаграма

"Утро 10 июля. Дом напротив", – коротко добавила актриса.

Напомним, что Россия атаковала Украину 397 "Шахедами", 8 баллистическими ракетами "Искандер-М", 6 крылатыми ракетами Х-101 и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300. К сожалению, в Киеве погибло два человека, а по состоянию на половину 10 часов утра было известно о 16 раненых.