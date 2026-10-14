В своем инстаграме Сумская опубликовала ряд редких фотографий, на которых она, еще маленькая, позирует со своей молодой мамой. Также есть снимки, на которых Сумская в начале своей актерской карьеры в кругу родных людей.

Мамочка… 14 октября… Сегодня твой день рождения… Пишу под страшные взрывы. Ты все видишь и слышишь. А в сердце – мое самое прекрасное, самое счастливое детство, наша Хортица, театр им. Магара, твои невероятные роли, очарование, улыбка, твоя любовь и поддержка. Спасибо Богу за тебя, моя родная,

– подписала фотографии Сумская.



Ольга Сумская показала фото с мамой в молодости / Фото из инстаграма артистки



Маленькая Ольга Сумская с мамой / Фото из инстаграма артистки



Ольга Сумская показала семейные фото с мамой / Фото из инстаграма артистки

Актриса также опубликовала несколько сторис со снимками и обратилась к маме, написав, что она всегда останется в ее сердце.



Ольга Сумская с мамой / скриншот из сторис

Родители Ольги Сумской и ее старшей сестры Натальи – легенды украинского театрального искусства. Мать, заслуженная артистка Украины Анна Опанасенко-Сумская, посвятила сцене более 60 лет жизни и сыграла более 150 ярких ролей.

Она работала в ведущих коллективах страны – Львовском театре им. М. Заньковецкой, Запорожском театре им. В. Магара, Полтавском музыкально-драматическом театре и Национальном театре им. Ивана Франко.



Ольга Сумская с сестрой и родителями / Фото из инстаграма артистки

Отец актрисы, народный артист Украины Вячеслав Сумский, также был корифеем сцены. Вместе с женой они создали актерскую династию, играя в ключевых спектаклях тогдашнего репертуара и воспитав двух дочерей, не менее известных актрис. Детство Ольги прошло за кулисами и на гастролях, где она с раннего возраста видела изнутри свою будущую профессию.

Летом этого года сама Ольга Сумская отпраздновала 60-летие. 24 Канал рассказывал, как менялась актриса на протяжении своей жизни.