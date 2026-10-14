У своєму інстаграмі Сумська опублікувала низку рідкісних світлин, на яких вона ще маленька позує зі своєю молодою мамою. Також є світлини, де Сумська на початку своєї акторської кар'єри у колі рідних людей.

Мамочко… 14 жовтня… Сьогодні твій день народження… Пишу під страшні вибухи. Ти все бачиш і чуєш. А в серці – моє найпрекрасніше, найщасливіше дитинство, наша Хортиця, театр ім. Магара, твої неймовірні ролі, чарівність, посмішка, твоя любов і підтримка. Дякую Богу за тебе, моя рідненька,

– підписала світлини Сумська.



Ольга Сумська показала фото з мамою в молодості / Фото з інстаграму артистки



Маленька Ольга Сумська з мамою / Фото з інстаграму артистки



Ольга Сумська показала сімейні фото з мамою / Фото з інстаграму артистки

Акторка також опублікувала кілька сториз зі світлинами й зробила звернення до мами, написавши, що вона завжди залишиться у її серці.



Ольга Сумська з мамою / скрин сториз

Батьки Ольги Сумської та її старшої сестри Наталії є легендами українського театрального мистецтва. Мати, заслужена артистка України Ганна Опанасенко-Сумська, присвятила сцені понад 60 років життя та зіграла більше ніж 150 яскравих ролей.

Вона працювала у провідних колективах країни – Львівському театрі ім. М. Заньковецької, Запорізькому театрі ім. В. Магара, Полтавському музично-драматичному театрі та Національному театрі ім. Івана Франка.



Ольга Сумська з сестрою та батьками / Фото з інстаграму артистки

Батько акторки, народний артист України В'ячеслав Сумський, також був корифеєм сцени. Разом із дружиною вони творили акторську династію, граючи у ключових виставах тогочасного репертуару та виховуючи двох доньок, не менш відомих акторок. Дитинство Ольги минуло за лаштунками та на гастролях, де вона змалечку бачила зсередини свою майбутню професію.

Влітку цього року сама Ольга Сумська відсвяткувала 60-річчя. 24 Канал розповідав, як змінювалася акторка протягом свого життя.