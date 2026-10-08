Оля Полякова вместе со своим возлюбленным Вадимом Буряковским уже давно поняли, что к холодному сезону нужно готовиться заранее. Поскольку их роскошный дом расположен за городом, подготовка к суровой зиме стала для них совершенно привычной рутиной.

В интервью для портала Blik.ua артистка рассказала, что они уже полностью обеспечили себя всем необходимым. Семья традиционно запаслась дровами, ведь именно ими они отапливают дом. А чтобы свет был всегда, звездная чета обновила свою технику.

У нас все есть. Мы закупаем дрова, топим дровами. В этом году купили новый генератор,

– поделилась певица.

Оля Полякова с мужем и старшей дочерью / фото из инстаграма

Все технические и бытовые вопросы в их семье традиционно берет на себя муж. Оля откровенно признается, что даже не пытается вникать в детали работы оборудования. Для нее самым важным остается спокойствие, безопасность и домашний уют.

Я даже не знаю, какой генератор – дизельный или какой-то другой. Этим занимается муж. Главное, чтобы я приехала, а там было тепло и уютно. И над головой ничего не летело,

– подчеркнула Полякова.

Загородный дом Оли Поляковой / скриншот из видео

Напомним, недавно Оля Полякова призналась, что, несмотря на постоянные тревоги и обстрелы Киева, она остается в Украине. Главной причиной стал категорический отказ ее 15-летней дочери Алисы выезжать за границу.