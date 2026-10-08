Оля Полякова разом зі своїм коханим Вадимом Буряковським вже давно зрозуміла, що до холодного сезону треба готуватися заздалегідь. Оскільки їхній розкішний будинок розташований за містом, підготовка до важкої зими стала для них абсолютно звичною рутиною.

В інтерв'ю для порталу Вlik.ua артистка розповіла, що вони вже повністю забезпечили себе всім необхідним. Родина традиційно запаслася дровами, адже саме ними вони опалюють оселю. А щоб світло було завжди, зіркове подружжя оновило свою техніку.

У нас усе є. Ми закуповуємо дрова, палимо дровами. Цього року купили новий генератор,

– поділилася співачка.

Оля Полякова з чоловіком та старшою донькою / фото з інстаграму

Усі технічні та побутові моменти в їхній сім'ї традиційно бере на себе чоловік. Оля відверто зізнається, що навіть не намагається вникати в деталі роботи обладнання. Для неї найважливішим залишається спокій, безпека та домашній затишок.

Я навіть не знаю, який генератор – дизельний чи якийсь інший. Цим чоловік займається. Головне, щоб я приїхала, а там було тепло і затишно. І над головою нічого не летіло,

– наголосила Полякова.

Заміський будинок Олі Полякової / скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зізналася, що попри постійні тривоги та обстріли Києва, вона залишається в Україні. Головною причиною стала категорична відмова її 15-річної доньки Аліси виїжджати за кордон.



