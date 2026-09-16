На момент трагедии артистка находилась за границей, поэтому не могла быть рядом со своей любимицей. О смерти собаки Полякова рассказала в инстаграме.

Она опубликовала милое фото Мими и призналась, что до сих пор не может поверить в то, что произошло. Певица также призвала владельцев собак быть внимательными к своим питомцам и вовремя их стерилизовать.

Нашей Мими больше нет. Я не могу в это поверить. Своевременно стерилизуйте собак,

– подчеркнула Полякова.

Оля Полякова показала свою собаку Мими / Скриншот из инстаграм-сторис

По словам артистки, в тот день Мими ушла на привычную прогулку, но домой не вернулась.Собака пришла только через сутки.

Вернулась вся покусанная. Спасти не удалось,

– с отчаянием добавила певица.

Оля Полякова со слезами на глазах рассказала о потере любимицы Мими: смотрите видео онлайн

Сейчас Оля Полякова находится в Великобритании вместе с младшей дочерью Алисой. Из-за этого артистке приходится переживать утрату любимицы вдали от дома.

Отметим, что поездка Поляковой за границу также оказалась нелегкой. Во время выезда из Украины в поезд, на котором она ехала вместе с дочерью, попал "Шахед".