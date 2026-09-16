На момент трагедії артистка перебувала за кордоном, тому не могла бути поруч з улюбленицею. Про смерть собаки Полякова розповіла в інстаграмі.

Вона опублікувала миле фото Мімі та зізналася, що досі не може повірити у те, що сталося. Співачка також закликала власників собак бути уважними до своїх тварин і вчасно їх стерилізувати.

Не стало нашої Мімі. Я не можу повірити. Вчасно стерилізуйте собак,

– наголосила Полякова.

Оля Полкова показала свою собаку Мімі/ Скриншот з інстаграм-сторіс

За словами артистки, того дня Мімі пішла на звичну прогулянку, але додому не повернулася. Собака прийшла лише через добу.

Повернулася вся покусана. Врятувати не вдалося,

– з розпачем додала співачка.

Оля Полякова зі сльозами на очах розповіла про втрату улюблениці Мімі: дивіться відео онлайн

Наразі Оля Полякова перебуває у Великій Британії разом із молодшою донькою Алісою. Через це артистці доводиться переживати втрату улюблениці далеко від дому.

Зазначимо, що дорога Полякової за кордон також виявилася непростою. Під час виїзду з України в потяг, яким вона їхала разом із донькою, влучив "Шахед".