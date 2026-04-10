После резонансного интервью Гордону: Полякова записала шуточную песню о своем муже

После интервью у Дмитрия Гордона к мужу Оли Поляковой, бизнесмену Вадиму Буряковскому, пришла неожиданная популярность. На фоне этого певица записала шуточный трек о нем.

Отрывком из песни Полякова поделилась в инстаграме. Пока неизвестно, когда выйдет ироничный трек.

Оля Полякова сняла видео под трек, который посвящение своему мужу. В песне есть такие слова:

"Вадик, Вадик, Вадик, тянет мазу за базар.

Вадик, Вадик, Вадик, последний экземпляр.

Вадик, Вадик, Вадик, делает все без разговоров.

Вадик – оху*нн*й чувачок!"

Певица и сонграйтерка Bazhana опубликовала на своей странице в инстаграме видео с Поляковой из студии звукозаписи, поэтому, вероятно, песню о Буряковском уже записали.

Вашему вниманию – "Вадик". С момента как мы придумали эту песню до ее записи прошли ровно одни сутки. Потому что девушки что? Девушки рулят!,

– говорится в заметке Bazhana.

Среди присутствующих в студии также был продюсер Поляковой – Михаил Ясинский. Bazhana поблагодарила его, что поддерживает их творческие идеи, и написала, что следующая песня будет о нем.

