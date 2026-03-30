Выбрали не сознательную позицию: ведущие "Орла и Решки", которые оказались предателями
- Перезапуск тревел-шоу "Орел и Решка" вызвал возмущение в Украине из-за использования русского языка.
- Несколько ведущих шоу, в частности Жанна Бадоева и Регина Тодоренко, оказались предателями из-за поддержки войны.
Сейчас в сети активно обсуждают перезапуск тревел-шоу "Орел и Решка". Дело в том, что на пятый год полномасштабного вторжения команда решила вести коммуникацию на русском языке, что возмутило украинцев.
В свое время тревел-шоу "Орел и Решка" вели многие украинские и российские звезды. Некоторые из них оказались предателями, ведь поддерживают войну России против Украины открыто или своим молчанием, пишет 24 Канал.
Кто из ведущих "Орла и Решки" оказался предателем?
Жанна Бадоева
Жанна Бадоева замалчивает российско-украинскую войну. В январе 2023 года она попала в санкционный список СНБО Украины вместе с Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской, Ларисой Долиной, Димой Биланом и другими предателями. В то же время бывший муж телеведущей, Алан Бадоев, поддерживает Украину.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко родилась в Одессе, однако уже много лет живет и работает в Москве. В России предательница даже создала семью. Она вышла замуж за российского певца Влада Топалова.
Телеведущая молчит о войне. В 2024 году российский СМИ сообщили, что Тодоренко получила российский паспорт на основании брака с гражданином России и непрерывного проживания в стране.
Анастасия Ивлеева
В 2017 году Анастасия Ивлеева посетила временно оккупированный Россией Крым, из-за чего в 2019 году ее не пустили в Украину. Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения блогерша заявила, что "мы стали свидетелями настоящей катастрофы", во время которой гибнут люди и разрушаются города, и даже призвала к переговорам.
Однако впоследствии Ивлеева удалила сообщение и заняла совсем другую позицию. В феврале 2024 года она публично поддержала российского диктатора Владимира Путина и заявила, что будет голосовать за него на президентских выборах.
Впоследствии Анастасия рассказала о своей поездке в Мариуполь, который разрушили российские оккупанты, хотя сама путинистка сказала, что город "активно отстраивается".
Алина Астровская
Алина Астровская – бывшая участница группы REAL O. Родилась в Донецке и училась в Киеве, а сейчас живет в России и не высказывается о войне, которую та начала против ее Родины.
Что известно о скандале вокруг "Орла и Решки"?
- В конце февраля продюсер тревел-шоу "Орел и Решка" Нателла Крапивина анонсировала новый формат под названием "Орел и Решка. По блату", правда, на русском языке, из-за чего нарвалась на критику. Суть заключается в том, что место ведущего у проекте можно купить.
- Также команда тревел-шоу начала активно вести свою страницу в инстаграме на русском языке, на что обратила внимание Елена Мандзюк.
- Крапивина же ответила блогерше так: "Этот продукт к вам никакого отношения не имеет. Он сделан для людей с хорошим вкусом. И, кстати, все выпуски просто на языке оригинала. Перевод доступен в настройках".
- Бывший ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников отметил, что с 2022 года не является соучредителем компании TeenSpirit, которой принадлежат права на тревел-шоу, поэтому не имеет никакого влияния на редакционную политику компании.