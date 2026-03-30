Свого часу тревел-шоу "Орел і Решка" вели багато українських та російських зірок. Деякі з них виявилися зрадниками, адже підтримують війну Росії проти України відкрито або своїм мовчанням, пише 24 Канал.

Хто з ведучих "Орла і Решки" виявився зрадником?

Жанна Бадоєва

Жанна Бадоєва замовчує російсько-українську війну. У січні 2023 року вона потрапила до санкційного списку РНБО України разом з Філіпом Кіркоровим, Лолітою Мілявською, Ларисою Доліною, Дімою Біланом та іншими зрадниками. Водночас колишній чоловік телеведучої, Алан Бадоєв, підтримує Україну.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко народилася в Одесі, проте вже багато років живе та працює у Москві. У Росії зрадниця навіть створила сім'ю. Вона вийшла заміж за російського співака Влада Топалова.

Телеведуча мовчить про війну. У 2024 році російський ЗМІ повідомили, що Тодоренко отримала російський паспорт на підставі шлюбу з громадянином Росії та безперервного проживанням у країні.

Анастасія Івлєєва

У 2017 році Анастасія Івлєєва відвідала тимчасово окупований Росією Крим, через що у 2019 її не пустили в Україну. Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення блогерка заявила, що "ми стали свідками справжньої катастрофи", під час якої гинуть люди та руйнуються міста, та навіть закликала до переговорів.

Проте згодом Івлєєва видалила допис і зайняла зовсім іншу позицію. У лютому 2024 року вона публічно підтримала російського диктатора Володимира Путіна і заявила, що голосуватиме за нього на президентських виборах.

Згодом Анастасія розповіла про свою поїздку до Маріуполя, який зруйнували російські окупанти, хоча сама путіністка сказала, що місто "активно відбудовується".

Аліна Астровська

Аліна Астровська – колишня учасниця гурту REAL O. Народилася у Донецьку та навчалася у Києві, а зараз живе в Росії й не висловлюється про війну, яку та розпочала проти її Батьківщини.

