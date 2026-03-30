В свое время тревел-шоу "Орел и Решка" вели многие украинские и российские звезды. Некоторые из них оказались предателями, ведь поддерживают войну России против Украины открыто или своим молчанием, пишет 24 Канал.

Кто из ведущих "Орла и Решки" оказался предателем?

Жанна Бадоева

Жанна Бадоева замалчивает российско-украинскую войну. В январе 2023 года она попала в санкционный список СНБО Украины вместе с Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской, Ларисой Долиной, Димой Биланом и другими предателями. В то же время бывший муж телеведущей, Алан Бадоев, поддерживает Украину.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко родилась в Одессе, однако уже много лет живет и работает в Москве. В России предательница даже создала семью. Она вышла замуж за российского певца Влада Топалова.

Телеведущая молчит о войне. В 2024 году российский СМИ сообщили, что Тодоренко получила российский паспорт на основании брака с гражданином России и непрерывного проживания в стране.

Анастасия Ивлеева

В 2017 году Анастасия Ивлеева посетила временно оккупированный Россией Крым, из-за чего в 2019 году ее не пустили в Украину. Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения блогерша заявила, что "мы стали свидетелями настоящей катастрофы", во время которой гибнут люди и разрушаются города, и даже призвала к переговорам.

Однако впоследствии Ивлеева удалила сообщение и заняла совсем другую позицию. В феврале 2024 года она публично поддержала российского диктатора Владимира Путина и заявила, что будет голосовать за него на президентских выборах.

Впоследствии Анастасия рассказала о своей поездке в Мариуполь, который разрушили российские оккупанты, хотя сама путинистка сказала, что город "активно отстраивается".

Алина Астровская

Алина Астровская – бывшая участница группы REAL O. Родилась в Донецке и училась в Киеве, а сейчас живет в России и не высказывается о войне, которую та начала против ее Родины.

