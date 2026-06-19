Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба

Иранскую певицу Парасту Ахмади и восьмерых членов её продюсерской команды, в том числе музыкантов, приговорили к 74 ударам плетью за выступление на концерте, который транслировался на её канале в YouTube в 2020 году.

Согласно судебным документам, уголовный суд провинции Кум приговорил художников к наказанию плетью, двухлетнего запрета на выезд из страны и двухлетнего запрета на занятие художественной деятельностью по обвинениям, включающим нарушение общественной нравственности путем создания и публикации "вульгарного и аморального контента" в интернете, сообщает The Guardian.

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Официальное судебное информационное агентство ещё не опубликовало решение, но правозащитные группы и юристы ознакомились с документами и заявили, что характер арестов и судебных дел против художников, публично бросающих вызов режиму, отражает более широкие усилия по сдерживанию культурного инакомыслия.

В декабре 2024 года Парасту Ахмади исполнила патриотическую песню "Az Khoone Javanane Vatan" без хиджаба во время прямой трансляции, которая быстро стала вирусной в сети. Вскоре после публикации видео певицу и еще нескольких музыкантов задержали, но затем отпустили. Впоследствии власти возбудили официальное дело.

Наказание Ахмади в виде 74 ударов плетью только за пение и появление без хиджаба является ещё одним напоминанием о том, что положение с правами человека в Иране не изменилось, несмотря на пропагандистскую кампанию иранских властей во время войны, направленную на улучшение их имиджа,

– заявила директор по защите прав человека в Центре по правам человека в Иране, базирующемся в США.

Моин Хазаели, адвокат по правам человека из центра юридической помощи иранским активистам, заявил, что приговор не имеет юридических оснований.

Вынесение приговора в виде наказания плетью в отношении художников, активистов гражданского общества или других граждан является не только вопросом внутреннего уголовного права. Оно также вызывает серьёзную озабоченность в отношении международных обязательств государств по запрету пыток и защите человеческого достоинства,

– заявил он.

Юрист добавил: "По этой причине многочисленные правозащитные организации считают наказание плетью не законной формой наказания, а скорее формой пыток и бесчеловечного обращения".

Для иранских художников это решение не стало неожиданностью, однако оно усилило опасения относительно эскалации культурных репрессий.