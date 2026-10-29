Победитель шоу "МастерШеф" со слезами на глазах сообщил о трагической гибели брата на фронте

Кулинар поделился своим горем с подписчиками в инстаграме. Павел со слезами на глазах рассказал, что Максим встал на защиту страны сразу после освобождения Херсона от российских оккупантов.

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За время службы воин прошел через чрезвычайно тяжелые испытания. Он пережил множество ранений, контузий и даже клиническую смерть, но продолжал защищать Украину.

За свое мужество и отвагу защитник был награжден многими нагрудными знаками. К сожалению, очередной бой стал для него последним.

Сегодня, ребята, к сожалению, рецептов не будет. Сегодня погиб мой брат. Ему было 37 лет. У него остался маленький ребенок, с дедушкой и бабушкой. Мы создали сбор средств, и если у вас есть возможность – поддержите его, пожалуйста– признался Серветник.

Павел Серветник о погибшем брате / скриншот из видео

Сейчас маленький ребенок погибшего Героя находится с дедушкой и бабушкой. Чтобы поддержать семью в это чрезвычайно тяжелое время, шеф-повар открыл сбор средств и обратился к неравнодушным с просьбой о помощи.

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Спасибо тебе, Макс, за все– добавил Павел.

Награда Максима / скриншот из видео

Павел Серветник стал победителем первого сезона "МастерШеф. Профессионалы" в 2019 году. В начале полномасштабного вторжения он оставался в оккупированном Херсоне, где вместе с командой выпекал хлеб и бесплатно развозил его местным жителям.

Впоследствии повар с женой переехал в США. Весной 2025 года он открыл собственную кофейню на Манхэттене в Нью-Йорке.