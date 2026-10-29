Переможець "МастерШеф" зі сльозами повідомив про трагічну загибель брата на фронті

Своїм горем кулінар поділився з підписниками в інстаграмі. Павло зі сльозами на очах розповів, що Максим став на захист країни одразу після звільнення Херсона від російських окупантів.

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За час служби воїн пройшов через надзвичайно важкі випробування. Він пережив безліч поранень, контузій та навіть клінічну смерть, але продовжував боронити Україну.

За свою мужність та відвагу захисник був відзначений багатьма нагрудними знаками. На жаль, черговий бій став для нього останнім.

Сьогодні, банда, на жаль, не буде рецептів. Сьогодні загинув мій брат. Йому було 37 років. У нього залишилася маленька дитина, з дідусем та бабусею. Ми створили банку та якщо у вас є можливість – підтримайте його, будь ласка– зізнався Серветник.

Павло Серветник про загиблого брата / скриншот з відео

Зараз маленька дитина полеглого Героя перебуває з дідусем та бабусею. Аби підтримати родину в цей надзвичайно важкий час, шеф-кухар відкрив збір коштів і попросив небайдужих про допомогу.

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Дякую тобі, Максе, за все– додав Павло.

Нагорода Максима / скриншот з відео

Павло Серветник став переможцем першого сезону "МастерШеф. Професіонали" у 2019 році. На початку повномасштабного вторгнення він залишався в окупованому Херсоні, де разом із командою випікав хліб і безкоштовно розвозив його місцевим жителям.

Згодом кухар із дружиною переїхав до США. Навесні 2025 року він відкрив власну кав'ярню на Мангеттені в Нью-Йорку.