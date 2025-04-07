Павел Зибров рассказал, что ему увеличили пенсию: какую сумму получает певец

Певец Павел Зибров признался, что ему увеличили пенсию. Народный артист Украины рассказал, какую сумму сейчас получает.

Зибров поделился, что размер его пенсии составляет 8400 гривен. Этих денег певцу хватает, чтобы заправить автомобиль, информирует Show 24 со ссылкой на проект "Тур звездами".

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Пенсию мне уже подняли – 8400. Два раза бак заправить, дизель. Я уже накопил дом, дачу, машину, все, что есть в квартире. Уже все есть. Куда тратить деньги? Тем более я пенсионер заслуженный. Ну так с виду и не скажешь, конечно, что пенсионер. Молодой пенсионер,

– сказал Павел Зибров.

Певец рассказал, что живет в деревне. У него есть самогонный аппарат, сад, пруд с рыбой, небольшой огород, хлебопечка, а в погребе – консервация. Это помогает народному артисту Украины экономить.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Павел Зибров признался, что мог бы выжить только на пенсию. Также певец поделился, что статус народного артиста Украины не повлиял на размер его пенсии. К тому же он заявил, что продолжает работать и пока не планирует оставлять свою деятельность.