Первый полуфинал Евровидения-2025 уже скоро: где и когда смотреть прямую трансляцию из Швейцарии

Песенный конкурс Евровидение-2025 стартует уже 13 мая. Именно во вторник в швейцарском Базеле состоится первый полуфинал, в котором выступят 15 стран-участниц.

Среди конкурсантов, чьи номера увидим в тот вечер, будет и Ziferblat из Украины. Исполнители выйдут на сцену под номером 5. А где можно посмотреть прямой эфир – рассказываем далее на Show 24.

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Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2025

Традиционно, прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение будут на платформах Общественного вещания, а неизменным комментатором будет Тимур Мирошниченко.

Порядок выступлений полуфиналистов

Исландия: Væb – Róa Польша: Justyna Steczkowska – Gaja Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato Украина: Ziferblat – Bird of Pray Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Португалия: Napa – Deslocado Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights Азербайджан: Mamagama – Run With U Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm Нидерланды: Claude – C'est La Vie Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake Кипр: Theo Evan – Shh



Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения

Напомним, что из Украины нельзя голосовать за Ziferblat, однако вы можете поддержать своих фаворитов из других стран. А те украинцы, которые находятся за рубежом, имеют возможность отдать свой голос за Bird of Pray.