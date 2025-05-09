Первый полуфинал Евровидения-2025 уже скоро: где и когда смотреть прямую трансляцию из Швейцарии
Песенный конкурс Евровидение-2025 стартует уже 13 мая. Именно во вторник в швейцарском Базеле состоится первый полуфинал, в котором выступят 15 стран-участниц.
Среди конкурсантов, чьи номера увидим в тот вечер, будет и Ziferblat из Украины. Исполнители выйдут на сцену под номером 5. А где можно посмотреть прямой эфир – рассказываем далее на Show 24.
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Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2025
Традиционно, прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение будут на платформах Общественного вещания, а неизменным комментатором будет Тимур Мирошниченко.
- Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Культура".
- Также песенный конкурс можно смотреть на сайте "Суспільне Культура" и сайте "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Евровидение Украина" тоже будет транслировать онлайн.
- На фейсбук-страницах Общественного и Евровидения Украина.
- На Радио Проминь трансляция будет доступна для прослушивания.
Порядок выступлений полуфиналистов
- Исландия: Væb – Róa
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left
- Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Португалия: Napa – Deslocado
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama – Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake
- Кипр: Theo Evan – Shh
Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения
Напомним, что из Украины нельзя голосовать за Ziferblat, однако вы можете поддержать своих фаворитов из других стран. А те украинцы, которые находятся за рубежом, имеют возможность отдать свой голос за Bird of Pray.