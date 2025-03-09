Трек Baila Morena вошел в альбом La Historia Live. На нее также сделали ремикс, пишет 24 Канал.

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Пуэрто-риканский реггетон-дуэт Héctor & Tito исполняет трек Baila Morena с рэпером Don Omar и певцом Glory. Дуэт также знают по песне Ay Amor, которую мужчины записали с певцом Виктором Мануэлем, – она единственная из репертуара группы попала в чарты в США.

Дуэт начал свою карьеру в 1990-х годах, а в 2005 объявил, что собирается распасться. С тех пор они продолжили выступать сольно. Известны как Héctor el Father и Tito El Bambino. Первый артист завершил карьеру в 2008 году и стал пастором, а второй продолжает развиваться в музыке.

Песня Baila Morena в трендах тиктока:

Сейчас в тиктоке есть более 18 тысяч видео под этот звук. Однако заметим, что ролики снимают и россияне.