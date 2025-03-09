Трек Baila Morena увійшов до альбому La Historia Live. На неї також зробили ремікс, пише 24 Канал.

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Пуерто-риканський реггетон-дует Héctor & Tito виконує трек Baila Morena з репером Don Omar та співаком Glory. Дует також знають за піснею Ay Amor, яку чоловіки записали зі співаком Віктором Мануелем, – вона єдина з репертуару гурту потрапила в чарти в США.

Дует розпочав свою кар'єру у 1990-х роках, а у 2005 оголосив, що збирається розпастися. Відтоді вони продовжили виступати сольно. Відомі як Héctor el Father і Tito El Bambino. Перший артист завершив кар'єру у 2008 році та став пастором, а другий продовжує розвиватися у музиці.

Пісня Baila Morena у трендах тіктоку:

Наразі у тіктоці є понад 18 тисяч відео під цей звук. Однак зауважимо, що ролики знімають і росіяни.