Композиция вышла еще в далеком 1977 году, а сейчас получила новое дыхание. На стреминговой платформе Spotify песня уже имеет более 36 миллионов прослушиваний, пишет 24 Канал.

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Интересно, что исполнительница Guten Morgen Sonnenschein Нана Мускури представляла Люксембург на Евровидении в 1963 году с песней À force de prier ("С помощью молитвы"). В 2012 году она рассказала The Guardian, что хотела поехать на песенный конкурс от Греции, но не могла, поскольку в стране тогда не было телевидения.

Кстати, песня Наны Мускури Weiße Rosen aus Athen стала очень популярной на немецком рынке, тогда продали более миллиона копий. Успешным также стал ее альбом The Girl from Greece Sings в 1962 году.

Нана Мускури – Guten Morgen Sonnenschein: смотрите видео онлайн

Песня Guten Morgen Sonnenschein возглавила чарт ITunes в Украине / Скриншот

О чем сериал "Кассандра"

В сериале рассказывается о семье, которая переезжает в первый в Германии умный дом. Его покинули 50 лет назад. Однако новые жители сталкиваются с проблемой– они не могут исключить ШИ-помощницу.

Режиссером "Кассандры" стал Беньямин Гуче, а сыграли в сериале следующие актеры: Лавиния Уилсон, Мина Тандер, Микаэль Кламмер, Франц Гартвиг, Джошуа Кантара, Мари Телле, Элиас Грюнтель, Филипп Шнак и другие.

Песня Guten Morgen Sonnenschein в сериале "Кассандра": смотрите видео

Отметим, что "Кассандра" входит в топ 10 телесериалов на Netflix, он занимает второе место. Минисериал вышел в 2025 году и имеет только 1 сезон, состоящий 6 серий.