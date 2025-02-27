Композиція вийшла ще у далекому 1977 році, а зараз отримала нове дихання. На стрімінговій платформі Spotify пісня вже має понад 36 мільйонів прослуховувань, пише 24 Канал.

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Цікаво, що виконавиця Guten Morgen Sonnenschein Нана Мускурі представляла Люксембург на Євробаченні у 1963 році з піснею À force de prier ("За допомогою молитви"). У 2012 році вона розповіла The Guardian, що хотіла поїхати на пісенний конкурс від Греції, але не могла, оскільки в країні тоді не було телебачення.

До речі, пісня Нани Мускурі Weiße Rosen aus Athen стала дуже популярною на німецькому ринку, тоді продали понад мільйон копій. Успішним також став її альбом The Girl from Greece Sings 1962 року.

Нана Мускурі – Guten Morgen Sonnenschein: дивіться відео онлайн

Пісня Guten Morgen Sonnenschein очолила чарт ITunes в Україні / Скриншот

Про що серіал "Кассандра"

У серіалі розповідається про сім'ю, яка переїжджає до першого у Німеччині розумного будинку. Його покинули 50 років тому. Однак нові мешканці стикаються з проблемою – вони не можуть виключити ШІ-помічницю.

Режисером "Кассандри" став Беньямін Ґуче, а зіграли у серіалі такі актори: Лавінія Вілсон, Міна Тандер, Мікаель Кламмер, Франц Гартвіґ, Джошуа Кантара, Марі Телле, Еліас Ґрюнтель, Філіп Шнак та інші.

Пісня Guten Morgen Sonnenschein у серіалі "Кассандра": дивіться відео

Зазначимо, що "Кассандра" входить у топ 10 телесеріалів на Netflix, він займає другу сходинку. Мінісеріал вийшов у 2025 році та наразі має лише 1 сезон, який складається 6 серій.