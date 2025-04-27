После развода и обвинений в абьюзе: известный украинский певец закрутил новый роман

Лидер группы СКАЙ Олег Собчук раскрыл детали личной жизни. Оказалось, что после развода он закрутил новый роман.

Кроме того, певец признался, готов ли уже жениться на новой избраннице. Сообщает Show 24 со ссылкой на ЖВЛ.

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Так, выяснилось, что Олег Собчук находится в новых отношениях.

У меня есть любимая женщина, иначе я не смог бы творить. Любовь – это строительный материал для создания новых песен,

– отметил артист.

В то же время имя партнерши, ее возраст и профессию он решил не разглашать. Также другие подробности их отношений пока не рассекречивает. Лидер СКАЙ лишь добавил, что пока говорить о женитьбе рано, он к этому еще не готов.

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Напомним, Олег Собчук официально развелся с женой Марией 2 года назад. У супругов осталось двое общих детей – дочь Татьяна и сын Арсен. Дочери фронтмена группы СКАЙ уже 22 года. Недавно она получила диплом в Канаде.

Что известно о разводе Олега Собчука с женой

Певец и Мария официально расторгли брак, который длился почти 20 лет, в мае 2023 года, но разошлась пара еще до начала полномасштабного вторжения.

Они рассказывали, что неоднократно переживали семейные кризисы. Кроме того, после разрыва бывшая жена Собчука заявила, что находилась в токсичных отношениях. Сам Олег решил не комментировать обвинения в абьюзе. Тогда он написал, что с их детьми все хорошо и отметил, что "условия соответствующих договоров выполняет, а жизнь продолжается".

На днях лидер группы СКАЙ показал, как выглядит его взрослая дочь.