Было больно, – победительница "Холостяка" раскрыла правду о том, почему они разошлись с Цымбалюком
- Надин Головчук рассказала, что после проекта "Холостяк" они с Тарасом Цимбалюком около месяца поддерживали связь, но в конце концов разошлись.
- Цимбалюк завершил их отношения голосовым сообщением, что Надин считает "детским садом", но теперь она не имеет чувств к нему.
Хотя 14 сезон реалити "Холостяк" уже подошел к концу, его обсуждения в сети до сих пор не утихают. После проекта главный герой Тарас Цимбалюк дал откровенное интервью о своем участии в шоу и отношениях с победительницей. Теперь это сделала и сама Надин Головчук.
Модель рассказала, как долго они встречались с актером и объяснила, почему разошлись. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
После финала "Холостяка" Надин и Тарас откровенно поговорили. Тогда они решили попробовать построить отношения за пределами проекта. Около месяца они поддерживали связь, Надин ездила на гастроли к Цимбалюку.
Когда мы общались, я чувствовала, что что-то не то. У нас были непонятные переписки и я просто перестала ему писать. Я почувствовала, что что-то произошло. Был определенный день, какое-то событие, которое меня удивило и я решила отойти, потому что у меня было когда-то подобное в общении, когда где-то на горизонте человек не могу забыть (бывшую – 24 Канал),
– объяснила Головчук.
Впоследствии Цимбалюк записал Надин голосовое сообщение, в котором он закончил их отношения. Девушка называет это "детским садом".
Мне это было больно и неприятно. Мы не ссорились... У меня были разные состояния. Было супер плохо, потом я злая была на это и потом приняла,
– сказала Надин о разрыве.
Она добавила, что сейчас чувств к Холостяку не имеет.
Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн
Что Тарас Цимбалюк говорил об отношениях на "Холостяке"?
- Актер в интервью, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva, рассказал, что на проекте "Холостяк" были спартанские условия для построения отношений: "За эти 15 часов, проведенные под пристальным наблюдением камер и продюсера, человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой ему тяжеловато".
- К тому же он отметил, что "не почувствовал, что может с кем-то сложиться метч в целом на проекте".
- В пост-шоу Холостяк сказал: оглядываясь назад, он, вероятно, сделал бы другой финальный выбор.