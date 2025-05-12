"Как можно быть такой тупой": Михайлова о Гасановой, Квитковой и Мусиной на фоне скандала с Алхим

Очередной скандал в украинском медийном пространстве вспыхнул из-за реакции Анны Алхим на просьбу спеть на украинском языке во время празднования крещения детей Стаси Макеевой. Когда ведущий предложил блогерше исполнить песню на государственном языке, она демонстративно закатила глаза, что вызвало волну возмущения в социальных сетях.

Украинцев раздражало пренебрежительное отношение Анны ко всему украинскому, ее продвижение российской культуры и пропагандистских нарративов на четвертый год полномасштабной войны России с Украиной, а к тому же безнаказанность Алхим.

К дискуссии по этой ситуации присоединились известные блогеры, общественные деятели и военные. Для многих публичных людей попытка сохранить нейтралитет даже превратилась в конфликт. Так, в эпицентре публичной дискуссии оказалась блогер Даша Квиткова, соучредитель сети баров G.Bar Сабина Мусина и дизайнер Эльвира Гасанова.

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Даша Квиткова

С аудиторией в 1,8 миллиона подписчиков Даша Квиткова стала одной из первых, кто попал под шквал критики и, по ее словам, угроз. Дело в том, что стало известно, что Даша подписана на Анну Алхим в инстаграме.



Даша Квиткова подписана на Анну Алхим в инстаграме / Скриншот поста блогера Елены Мандзюк

Вместо оправданий или спора Даша Квиткова выступила за толерантность и против российского, "публичной расправы" и "натравливания людей друг на друга под видом "борьбы за справедливость", подчеркнув важность человечности даже в сложные времена.

Я терплю человечность и объединение, когда трудно. Я человек, и я хочу оставаться человеком. Я не навязываю другим как им жить. Не определяю, кто имеет право на существование, а кто – нет, из-за того, что они не оправдали моих ожиданий,

– написала блогерша у себя в инстаграм-сторис.

Даша Квиткова прокомментировала скандал с Анной Алхим / Скриншоты из ее инстаграм-сторис

Позицию Квитковой раскритиковала Алина Михайлова – руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи". То, что вы называете "толерантностью", в военное время называется равнодушием с эстетическим обрамлением. Я не за травлю, я – за грань. Потому что пока наши воины платят ценой жизни, кто-то в тылу торгует лицом, продает курсы, попирая язык, песню, память и честь,

– написала офицер ВСУ. Она считает, что, толерантности к людям, которые, имея платформы, используют ее для бессмысленности, пренебрежения и растворения национального стержня, быть не может.



Алина Михайлова прокомментировала пост Даши Квитковой / Скриншот из инстаграма

Сабина Мусина

Блогерша добавила топлива в огонь, опубликовав в соцсетях тред с якобы цитатой Симона Петлюры: "Хуже, чем московские вши, могут быть только украинские гниды".

Однако в комментариях ей указали, что это высказывание не имеет никакого документального подтверждения и, вероятно, является произведением советской пропаганды, направленной на раскол украинского общества.

Мы тратим время на борьбу, которая несет больше раздражения, вместо того, чтобы фокусироваться на главном враге и на том, чтобы вообще продолжать сопротивление. Жестокость пугает,

– написала Сабина Мусина.

Она добавила, что не поддерживает российское и позицию Анны Алхим, но так же и не поддерживает жестокую травлю и публичное уничтожение.



Сабина Мусина опубликовала скандальный тред / Скриншот из соцсетей

Нейтралитет в таких темах – это тоже выбор. И он всегда имеет последствия. Потому что именно благодаря молчанию, "толерантности", "всепрощению" и хроническому "какая разница" эта война и началась в 2014-м. Когда вы говорите, что не поддерживаете Алхим, но одновременно не поддерживаете "жесткую реакцию" – вы срезаете ответственность. Не осудить – означает легитимизировать,

– отреагировала на эти слова Сабины руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.

После волны хейта Мусина опубликовала развернутое извинение: "Искренне прошу прощения перед каждым, кого задела неосторожно выбранная мной цитата. Я выбрала ее не разобравшись в настоящем глубинном смысле этого выражения. Я никогда не поддерживала ни одного проявления русификации – ни от кого, ни под каким видом. Алхим осуждаю публично и точка".



Скандальний пост Сабины Мусиной / Скриншоты из инстаграма

Эльвира Гасанова

Дизайнер призвала "всех улыбаться" на фоне скандала. Однако это лишь обострило критику в ее адрес, особенно после того, как выяснилось, что она тоже продолжает следить за Анной Алхим в соцсетях. В ответ хейтерам Эльвира написала, что переехала из Донецка в 2014 году, когда те, кто сегодня называет себя искренними украинцами, слушал русскую музыку, пока на фронте проливалась кровь. Впоследствии Гасанова комментарий удалила.

Эльвира Гасанова нарвалась на критику на фоне скандала с Алхим / Скриншоты из соцсетей

А как можно быть такой тупой и напыщенной, это что-то феерическое. Убежать от войны – это не позиция. Позиция – это когда люди из Львова, Днепра, Франковска, Киева и того же Донбасса – за этот Донбасс воюют. Имей уважение. Культура отмены в Украине только начинается. И это не страшно. Это справедливо,

– резко ответила ей Алина Михайлова.



Алина Михайлова раскритиковала Эльвиру Гасанову / Скриншот из тредс



Алина Михайлова раскритиковала Эльвиру Гасанову / Скриншот из инстаграма

После этого дизайнер вышла в инстаграм-сторис, где написала, что покинула Донецк не из-за страха, а с желанием жить в свободной Украине, считая себя украинкой не только по документам, но и по сознательному выбору. Она добавила, что из-за российской агрессии потеряла дом не только в Донецке, но и в Буче – и отметила свою активную жизненную позицию: продолжении работы в Украине, создании рабочих мест и благотворительных инициатив.

Я никогда не позволяла себе – и не позволю – презирать тех, кто стал на защиту Украины. Я благодарна каждому, кто защищает нашу страну. И я делаю все, что могу, чтобы поддержать – делами, а не словами. Да, в моем посте была эмоции. Эмоция беременной женщины, уставшей от постоянного давления и жестокости информационного пространства. Я не терплю врага. Не слушаю, не смотрю, не оправдываю, но я не отвечаю за других – только за себя. Меня действительно пугает, когда незнакомые люди позволяют себе называть меня "мр*зь". Не зная моей истории, не спросив моего голоса. Я не жертва. Но я – человек... Спасибо всем – кто держит фронт – и кто сохраняет достоинство,

– подытожила Эльвира.



Эльвира Гасанова прокомментировала хейт в свою сторону / Скриншот из инстаграм-сторис

Скандал вокруг Анны Алхим в очередной раз показал, что вопросы языка, культурной идентичности и гражданской позиции продолжают быть чрезвычайно чувствительными темами для украинского общества. В то же время всегда следует помнить, что уважение к государственному языку и культуре является фундаментальной ценностью в условиях сохранения национальной идентичности.

Заметим, накануне наша редакция писала о том, что Анну Алхим поддержала Соня Морозюк и все, что известно о новом языковом скандале с участием Алхим – тоже читайте в нашем материале.