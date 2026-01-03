София Шамия объяснила, почему сбежала из студии пост-шоу "Холостяка"

На пост-шоу 14 сезона проекта "Холостяк" снова разгорелся конфликт между обладательницей титула "Мисс Украина 2023" Софией Шамией и врачом-косметологом Оксаной Шанюк. Во время разговора модель расплакалась и ушла из студии.

Шамия уже прокомментировала инцидент в инстаграме, передает 24 Канал. Она записала обращение.

София Шамия рассказала, что редактор заверила ее, что на пост-шоу не будет подниматься тема о якобы отношениях модели с женатым мужчиной, поэтому она и пришла. Однако все оказалось совсем не так.

"Мисс Украина 2023" утверждает, что когда между ней и Оксаной Шанюк возникла ссора, она несколько раз просила команду проекта отпустить ее в уборную, чтобы успокоиться, но девушке отказывали, поэтому она и сбежала из студии.

Мое решение встать и уйти было вынужденным,

– подчеркнула Шамия.

Модель также отметила, что выглядит в кадре "максимально неискренней" из-за монтажа.

Мое решение уйти из кадра – не о бегстве от проблемы. Это о сильной усталости и желании быть в безопасности. Потому что об истории с женатым меня не предупреждали. Я к этому не была готова. Если все остальные участницы пришли на позитивное пост-шоу, где их спрашивали об отношениях, то меня позвали для рейтингов и шоу,

– объяснила она.

София подчеркнула, что не сбежала, а выбрала себя.

Обращение Софии Шамии / видео из инстаграма модели

Что этому предшествовало?