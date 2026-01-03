София Шамия объяснила, почему сбежала из студии пост-шоу "Холостяка"
- София Шамия покинула студию пост-шоу "Холостяка" после конфликта с Оксаной Шанюк, поскольку ей не разрешили пойти в уборную, чтобы успокоиться.
- Шамия объяснила в инстаграме, что ее решение уйти было связано с усталостью и желанием быть в безопасности, поскольку ей не сообщили об обсуждении темы отношений с женатым мужчиной.
На пост-шоу 14 сезона проекта "Холостяк" снова разгорелся конфликт между обладательницей титула "Мисс Украина 2023" Софией Шамией и врачом-косметологом Оксаной Шанюк. Во время разговора модель расплакалась и ушла из студии.
Шамия уже прокомментировала инцидент в инстаграме, передает 24 Канал. Она записала обращение.
К теме Скандал набирает обороты: "Мисс Украина 2023" подала в суд на участниц "Холостяка"
София Шамия рассказала, что редактор заверила ее, что на пост-шоу не будет подниматься тема о якобы отношениях модели с женатым мужчиной, поэтому она и пришла. Однако все оказалось совсем не так.
"Мисс Украина 2023" утверждает, что когда между ней и Оксаной Шанюк возникла ссора, она несколько раз просила команду проекта отпустить ее в уборную, чтобы успокоиться, но девушке отказывали, поэтому она и сбежала из студии.
Мое решение встать и уйти было вынужденным,
– подчеркнула Шамия.
Модель также отметила, что выглядит в кадре "максимально неискренней" из-за монтажа.
Мое решение уйти из кадра – не о бегстве от проблемы. Это о сильной усталости и желании быть в безопасности. Потому что об истории с женатым меня не предупреждали. Я к этому не была готова. Если все остальные участницы пришли на позитивное пост-шоу, где их спрашивали об отношениях, то меня позвали для рейтингов и шоу,
– объяснила она.
София подчеркнула, что не сбежала, а выбрала себя.
Обращение Софии Шамии / видео из инстаграма модели
Что этому предшествовало?
Напомним, что в 3 выпуске "Холостяка" между Софией Шамией и другими участницами произошел конфликт, после которого модель покинула проект. В частности, Оксана Шанюк заявила, что девушка состояла в отношениях с мужем ее клиентки, которая была беременна. "Мисс Украина 2023" эту информацию отрицает.
Шамия рассказывала, что постоянно подвергалась буллингу от конкуренток, поэтому и решила уйти из реалити-шоу. Модель также пригрозила судом за распространение ложной информации о ней.
София и Оксана снова встретились на пост-шоу. Модель в очередной раз обвинила косметолога в распространении ложной информации о ней, однако Шанюк утверждает, что история об отношениях Шамии с женатым мужчиной правдива.
Впоследствии "Мисс Украина 2023" сообщила, что уже подала в суд, однако не раскрыла, на кого из участниц "Холостяка".