Об этом Потап заявил во время общения с журналисткой. Соответствующее видео он опубликовал в своем инстаграме, передает Show 24.
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И я вам хочу сказать честно, учитывая то, что мой живой состав – это ребята из Молдовы, если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении,
– заявил рэпер.
Более того, Потап отметил, что Славик Балаган готов оплатить эту поездку самостоятельно.
Для справки! Ранее Потап сменил сценическое имя на Славик Балаган. Первую песню нового проекта он посвятил президенту США Дональду Трампу. Она получила название Trumpumpum.
Рэпер добавил, что у него уже даже есть песня для конкурса, которая называется "Опа".
Это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправленного молдавскими мелодиями. Обожаю молдавскую, румынскую музыку и музыку восточноевропейскую, балканскую,
– поделился Потап.
Потап считает, что молдаване поддержали бы его как представителя страны на Евровидении.
Коротко о Евровидении-2025
- Напомним, что Молдова отказалась от участия в Евровидении-2025. В частности, из-за финансовых проблем.
- 69-й песенный конкурс пройдет в Швейцарии, в городе Базель, на арене St. Jakobshalle. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал 17 мая. Ведущими шоу стали комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер.
- Украину на Евровидении-2025 представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллектив выступит в первой половине первого полуфинала. Сейчас букмекеры пророчат украинцам 9 место, но все еще может измениться.