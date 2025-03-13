Об этом Потап заявил во время общения с журналисткой. Соответствующее видео он опубликовал в своем инстаграме, передает Show 24.

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И я вам хочу сказать честно, учитывая то, что мой живой состав – это ребята из Молдовы, если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении,

– заявил рэпер.

Более того, Потап отметил, что Славик Балаган готов оплатить эту поездку самостоятельно.

Для справки! Ранее Потап сменил сценическое имя на Славик Балаган. Первую песню нового проекта он посвятил президенту США Дональду Трампу. Она получила название Trumpumpum.

Рэпер добавил, что у него уже даже есть песня для конкурса, которая называется "Опа".

Это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправленного молдавскими мелодиями. Обожаю молдавскую, румынскую музыку и музыку восточноевропейскую, балканскую,

– поделился Потап.

Потап считает, что молдаване поддержали бы его как представителя страны на Евровидении.

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