Про це Потап заявив під час спілкування з журналісткою. Відповідне відео він опублікував у своєму інстаграмі, передає Show 24.

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І я вам хочу сказати чесно, враховуючи те, що мій живий склад – це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на Євробаченні,

– заявив репер.

Ба більше, Потап зазначив, що Славік Балаган готовий оплатити цю поїздку самостійно.

Для довідки! Раніше Потап змінив сценічне ім'я на Славік Балаган. Першу пісню нового проєкту він присвятив президенту США Дональду Трампу. Вона отримала назву Trumpumpum.

Репер додав, що у нього вже навіть є пісня для конкурсу, яка називається "Опа".

Це така квінтесенція всього східноєвропейського, приправленого молдавськими мелодіями. Обожнюю молдавську, румунську музику і музику східноєвропейську, балканську,

– поділився Потап.

Потап вважає, що молдовани підтримали б його як представника країни на Євробаченні.

Коротко про Євробачення-2025