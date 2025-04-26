Покрыла голову кружевной мантильей: Мелания Трамп посетила похороны Папы Франциска

Мелания и Дональд Трамп прибыли на похороны Папы Римского Франциска. Люди собрались на площади Святого Петра, чтобы попрощаться с понтификом. В Ватикане о его смерти сообщили в Пасхальный понедельник, 21 апреля.

Мелания Трамп посетила траурное событие в день своего рождения. Сегодня, 26 апреля, первой леди США исполнилось 55 лет, передает Show 24.

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Мелания Трамп появилась на прощании с Папой Римским Франциском в черном строгом наряде. Первая леди США надела платье-пальто с пуговицами, кружевную мантилью и перчатки. Она обула туфли на каблуках, сделала простой макияж, а на шею надела крестик. Волосы были распущены.

Дональд Трамп прибыл на похороны Папы Франциска в темно-синем костюме, галстуке в тон и белой рубашке.

Дональд и Мелания Трамп на прощании с Папой Франциском / Фото Getty Images

Похороны Папы Римского Франциска

На похоронах Папы Римского Франциска собралось много мировых лидеров, в частности президент и первая леди Украины, Владимир и Елена Зеленские. В первых рядах, кроме Дональда и Мелании Трамп, сидели президент Франции Эммануэль Макрон, президент Эстонии Алар Карис, король и королева Испании, Филипп VI и Летиция.

Украинская президентская чета появилась на прощании с Папой Римским Франциском в траурных нарядах. Елена Зеленская надела черный костюм и блузку, а дополнила свой образ черными солнцезащитными очками и брошью. Владимир Зеленский выбрал брюки, легкую куртку и рубашку.