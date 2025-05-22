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Show24 Украинские звезды На берегу моря: звезда фильма "Люксембург, Люксембург" сделал предложение своей возлюбленной
22 мая, 08:59
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На берегу моря: звезда фильма "Люксембург, Люксембург" сделал предложение своей возлюбленной

София Хомишин
Основні тези
  • Актер Рамил Насиров сделал предложение своей девушке Юлии на берегу Черного моря в Одессе.
  • Юлия, которая работает визажисткой, поделилась моментами помолвки в инстаграме, отметив, что не подозревала о сюрпризе.

Актер, певец и юморист Рамил Насиров, известный по роли в фильме "Люксембург, Люксембург", сделал предложение своей девушке Юлии. Романтическое событие произошло на берегу Черного моря в Одессе.

 

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу невесты артиста. Девушка поделилась трогательными моментами помолвки и рассказала, что сначала не догадывалась о сюрпризе.

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Любимая Рамиля думала, что пара просто идет фотографироваться у моря. Однако неожиданно Рамил остановился, якобы чтобы завязать шнуровки, и в этот момент достал кольцо, стал на одно колено и предложил ей руку и сердце. Его друг тем временем принес букет цветов, а еще несколько друзей снимали все на камеру.

Я была профессионально проработана мошенником. Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах, снимать, и сделал то, что вы видите, 
– поделилась девушка.

Рамил Насиров сделал предложение своей девушке / Скриншоты из инстаграм-сторис

 

Известно, что Юлия работает визажистом – эту информацию она отметила в своем профиле в инстаграме.

Заметим, недавно помолвку с любимым также подтвердила журналистка Алина Доротюк и рассказала, как познакомилась с любимым.