На берегу моря: звезда фильма "Люксембург, Люксембург" сделал предложение своей возлюбленной
- Актер Рамил Насиров сделал предложение своей девушке Юлии на берегу Черного моря в Одессе.
- Юлия, которая работает визажисткой, поделилась моментами помолвки в инстаграме, отметив, что не подозревала о сюрпризе.
Актер, певец и юморист Рамил Насиров, известный по роли в фильме "Люксембург, Люксембург", сделал предложение своей девушке Юлии. Романтическое событие произошло на берегу Черного моря в Одессе.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу невесты артиста. Девушка поделилась трогательными моментами помолвки и рассказала, что сначала не догадывалась о сюрпризе.
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Я была профессионально проработана мошенником. Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах, снимать, и сделал то, что вы видите,
– поделилась девушка.
Рамил Насиров сделал предложение своей девушке / Скриншоты из инстаграм-сторис
Известно, что Юлия работает визажистом – эту информацию она отметила в своем профиле в инстаграме.
Заметим, недавно помолвку с любимым также подтвердила журналистка Алина Доротюк и рассказала, как познакомилась с любимым.