Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр, которую украинцы знают по эмоциональным и иногда острым эфирам, до 26 лет работала в продуктовом магазине и секретарем, но потом сменила сферу деятельности на радио и телевидение.

Екатерина Соляр прошла через несколько критических моментов, таких как смерть отца и развод через 12 лет брака. Об этом она рассказала в откровенном интервью. Больше деталей о семье, разводе и работе на телевидении – читайте далее в материале.

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"Думала, никогда не пойду к психологу": о смерти отца

Перед тем как записывать это интервью, ты рассказывала, что не любишь о себе говорить. Почему?

Не люблю, потому что это же о себе, личное, что-то такое прямо сокровенное. В общем я поэтому и пошла работать на телевидение, потому что люблю говорить о других больше, чем о себе. Иначе я пошла бы каким-то спикером, была бы политологом или историком, то есть была бы по ту сторону экрана.

Однако ты же медийная персона и привыкла к вниманию.

Как сказать, привыкла. Например, меня зовут на презентацию какого-то фильма, а я прихожу и понимаю, что никого не знаю. Вот тебе и привыкла к вниманию. И когда ко мне подходят и говорят: "Это вы! Мы вас видели!", то я отвечаю: "Спасибо, очень приятно!"

Но когда ты приходишь, например, на презентацию фильмов, ты же гуглишь, кто там играет, чтобы потом тебе с этими людьми стоять после презентации и улыбаться.

Смотри, у нас в этом с тобой большая разница, потому что мне для того, чтобы смотреть фильм, не обязательно знать, кто его написал, кто его снял, смонтировал и кто в нем играл. Я просто смотрю фильм, отдыхаю. У меня мозг выключается в этот момент. Я просто смотрю фильм, а ты – человек любознательный, поэтому изучаешь все от первого до последнего дубля.

Давай так, презентация фильма, на который я не попала. Меня пригласили на "Дюну", но я перепутала киношные залы и приехала не туда.

Ты все же посмотрела "Дюну"? Понравилось?

Да, во Львове. Мне понравилась и первая, и вторая части. Я надеюсь, будет еще и третья. Я читала "Дюну" перед тем, как сходить на фильмы, и она для меня – очень особенная книга, потому что попала мне в руки в тот самый момент, когда была наиболее необходима.

Полное интервью с Екатериной Соляр: смотрите видео

Это какой момент?

Это критический момент в моей жизни, когда я узнала о болезни отца, когда мне сказали о том, что его надо отпустить, и прозвучала фраза: "Дайте отцу спокойно умереть". В этот момент мне в руки попала книжка "Дюна" – о прощании с отцом и о том, что страх убивает тебя, но там, где страх пройдет, останешься только ты.

Уже отпустила отца?

Надеюсь на это. По крайней мере я сейчас почти не плачу, когда об этом говорю. Однако это был один из моментов, который привел меня к психологу. Хотя я думала, что никогда не пойду к психологу, потому что я очень взрослая, самостоятельная, умная, мудрая и могу себе помочь. Однако это до момента, пока ты просто не начинаешь рыдать в некоторые моменты своей жизни.

У тебя был нервный срыв?

Не знаю, называется ли это нервным срывом, но для меня было очень необычно, когда ты просто ведешь эфир на радио или на телевидении, а потом в один момент понимаешь, что у тебя ком в горле и ты не можешь ничего говорить. Поэтому я не уверена, что это был нервный срыв. Просто в какой-то момент ты вспоминаешь, что отца нет, или думаешь, что сейчас бы он тобой очень гордился бы, потому что он очень гордился и мной, и братом..

Я шучу, что мы ему купили планшет и он всегда везде ходил с ним, показывал наши фотографии всем. Мне кажется, все Желтые Воды достал нашими фотографиями. Не знаю, верил ли он в то, что я могу оказаться на телевидении, верил ли он в мою телевизионную карьеру, но он был моей ходячей рекламой, который ходил и говорил: "Посмотрите на мою дочь".

"Х*ли я здесь делаю?": о брате, который служит на фронте

Твой брат воюет и защищает независимость Украины, как он?

По-разному. Он не очень публичный человек, он – человек в тени. Он больше о делать, чем говорить. Мы поделились: я – говорю, он – делает. Так в нашей семье было заведено. Я пошла в маму, которая говорит, он пошел в отца, который делает.

Он пошел защищать страну 3 марта 2022 года. Мы вместе приехали во Львов, где он побыл неделю и сказал: "Х*ли я здесь делаю?" Я его попросила дождаться одного из наших коллег, и он вернулся обратно в Киев. И вот из Киева они, соответственно, были на разных направлениях: в Николаеве, Херсоне, в Запорожье, в Сумах, в Харькове.

Они меняют бригады, потому что связаны с беспилотниками. Но за три года масштабной войны менталка дает огромный сбой, и это очень пугает на самом деле.



Екатерина Соляр с братом / Фото из Инстаграма

Менталочка – ты имеешь в виду про себя или про брата?

О брате. Например, ему не очень комфортно находиться в Киеве, если они приезжают менять бригаду или на учебу. Ему нужно время для того, чтобы привыкнуть и изменить эту картинку. Он не очень много говорит сейчас по телефону, потому что раньше мы все равно чаще созванивались. И когда ты просто получаешь какой-то плюс-плюс или "принял", или он просто присылает какую-то шутку, то ты знаешь, что сегодня все ок.

"Это была огромная мечта": о работе в продуктовом и секретарем

Ты много работаешь, откуда у тебя появился этот трудоголизм? Это страх остаться с пустым холодильником или из-за отсутствия любви, потому что ты хочешь признания?

Здесь много моментов сложились воедино. Во-первых, конечно, это деньги и довольно бедное детство: 90-е, смена денег, однокомнатная квартира, отец работает, мама дома ухаживает за детьми. Очень много всего хотелось, на что тогда денег не было, поэтому это один из факторов, и он огромный.

Во-вторых, фактор мамы, которая была домохозяйкой. Она смотрела за детьми, за домом. Невероятный, прекрасный человек, но в некоторых моментах я думала о том, что я хочу зарабатывать деньги, чтобы никто и никогда не сказал мне о том, что он меня кормит и решает за меня.

Поэтому я много работала. Я поздно пришла в профессию – пришла на радио и телевидение в 26 лет. То есть люди уже имели по 10 лет стажа, а я только пришла, пыталась где-то зацепиться. Поэтому мне казалось, что я не успеваю.

А где ты работала до этого времени?

Где я только не работала, где Катя только не была. Я работала в продуктовом магазине, но не на кассе, а оператором. То есть я занималась тем, что принимала на склад товар, вносила его в систему и со склада выдавала – из системы. Работала частным предпринимателем, продавала металлопластиковые окна. Работала администратором в частной клинике.

Работала секретарем генерального директора предприятия в Желтых Водах, это была просто какая-то огромная мечта. Мы выпускали что-то связанное с металлопрокатом, я уже не помню точно, что это было. Это был просто верх моих мечтаний на тот момент.

Не было харассмента со стороны директора?

Нет, абсолютно. И меня очень бесило всегда, что каждый раз возле названия твоей профессии секретаря ставили "- секретутка". Это было очень обидно. Так же как на телевидении, когда говорят, что попала через кровать, а ты той кровати не видела. Поэтому так, чего не было – того не было.

Поэтому смотри – денег нет, поздно пришла в профессию, надо было успеть и не хотелось идти по головам, но хотелось себя зарекомендовать. Я очень боялась упустить этот шанс, потому что это смена профессии. Ты понимаешь, что если ты сейчас здесь не останешься, где тебе нравится, то тебе придется вернуться туда, где тебе не нравилось и откуда ты с таким удовольствием ушла.

Кроме того, я не могу сказать, что я убегала от семейных обязанностей или пряталась на работе от семьи. У нас когда-то с мужем была история, когда он менял работу, и он очень переживал по этому поводу, и я говорила, что всегда казалось, что работа неважна. Работа – это ты пришел с 8 до 18, поработал и вышел оттуда.

Однако получается, что мы проводим там очень большое количество времени. Поэтому тебе должно быть комфортно там. Поэтому советовала ему выбирать профессию или выбирать то место работы, где удобно, комфортно и где ты готов проводить большую часть времени. Поэтому я была готова жить на работе. А потом, может, немного и пряталась, но это уже другая история.

Почему развелась с мужем после 12 лет брака?

Относительно бывшего мужа? Почему вы развелись, повлияла ли на это война? Я вижу, сколько ты работаешь – откровенно, времени на что-то личное не хватает.

Я разведена с сентября. С того времени сходила на плюс-минус одно свидание. Наверное, все-таки слишком много работаю. Возможно, просто предложение не поступало, не знаю.

Война точно не повлияла, какие-то внутренние моменты были еще до войны. Возможно, повлияла болезнь отца, потому что я очень закрылась. Я не считала, что мне больше всего болит, но думала, что мне неправильно помогают и неправильно поддерживают.

Когда я о узнала о болезни отца, то у меня был автомобиль Smart – маленькая машинка, на которой я могла возить его по больницам. Мы везде были с ним вдвоем. Я пыталась решить эти вопросы, зациклила их на себе. Хотя тут приближаемся к тому, что, возможно, и работа повлияла. Я отправила брата помогать маме ухаживать за отцом. Сама устроилась на вторую работу, чтобы она покрывала и мою, и его зарплату, чтобы иметь возможность помогать с деньгами.

Мы не знали, сколько это продлится. Нам сказали, что месяц-два, он прожил полгода. Этот период я должна была обеспечивать себя, брата, маму, отца. Помогать лекарствами, памперсами и тому подобное. Это все нужно было откуда-то финансировать. Возможно, две работы и повлияли на отношения. Но это вероятно о моменте, когда я замкнулась. Не люблю эту тему.

Экс-супруг мало со мной говорил. Я же – женщина, мне надо это все проговорить, а я проговаривала в своей голове. Мне не хватило чего-то такого: "Мы все преодолеем!", "Мы все сможем".

Отношения – как дневник твоего дня. Ты приходишь, рассказываешь, что происходило в течение дня и изливаешь душу. Партнер делает то же самое. Вы друг друга выслушиваете. Не было такого, или он просто не поддерживал?

Он не знал, как это правильно делать. Я не хотела, вероятно, об этом говорить, не знаю. Я себе тихонько рыдала в машине и включала громкую музыку.

А где муж был в то время?

Дома. Например, отвожу куда-то отца, возвращаюсь и когда еду обратно, то рыдаю в машине. Замыкаюсь в себе. Или очень быстро еду на машине, чтобы все это выпустить.

Прихожу домой, ложусь и тебя выключает. Или не выключает и ты лежишь всю ночь и смотришь в потолок. На тот момент не думала, что могу обратиться к психологу, потому что я же сильная, мудрая, все выдержу. на меня это не влияет.

Терапия помогла тебе?

Наверное, да. По крайней мере я рада, что сделала этот выбор. Не могу сказать, что хожу на терапию каждую неделю или месяц. Если есть необходимость, то возвращаюсь. Если нет – то проживаю сама или проговариваю с друзьями.

Каждая моя терапия начиналась с того, что я 2 – 3 часа просто сидела и рыдала. Я выплакала столько слез боли – всего того, чего не позволяла себе делать, наверное, с начала полномасштабки. Тогда тоже выходила в эфир и говорила, мы это все обязательно отплачем, но потом, сейчас нельзя расслабляться. И вот это "сейчас нельзя расслабляться" очень долго во мне сидело.



Терапия помогла Екатерине Соляр пережить смерть отца / Фото из Инстаграма

О первом свидании после развода

Ты вспомнила о свидании – когда это случилось, с кем?

Я громко сказала о свидании. Наверное, такими они должны были бы быть. Я 12 лет была в браке, и забыла, что такое свидания у нормальных людей. Не знаю, как они должны выглядеть. Может, тот человек, который со мной ходил на ужин, не считает это свиданием. Мы просто пошли поели, немного поговорили о жизни и познакомились.

Как вы познакомились? Tinder?

Нет, я еще не дошла до приложений. Не было у меня еще такого опыта.

Мы еще говорили о деньгах – чего я боюсь остаться без денег? Квартира в Киеве, которую нужно снимать. Машина, которую нужно заправлять и ремонтировать. Дорогая жизнь в Киеве. Кто-то просто красивый родился, а кто-то должен, чтобы быть в тонусе, ходить на спорт, танцы, к косметологу, парикмахеру, на брови, ресницы, на массажи. Все это требует денег по киевским меркам.

Ты калькулируешь, сколько все это стоит? Или у тебя есть табличка, сколько ты тратишь на ресницы-брови, косметолога и так далее?

Я – дорогая женщина. Я пыталась это делать, потом я увидела эти цифры. И подумала, что не надо больше считать. Где-то берутся деньги и все.

"Кем меня только не называли": о сравнении со Скабеевой

Относительно профессиональной деятельности. Через год после начала полномасштабного вторжения тебя начали называть "украинской Скабеевой". Или тебя это раздражает?

Если мне говорят, мол, я – пропагандистка... Если под настроение попадают, то я могу объяснить людям, что пропаганда не имеет цвета, окраску ей придает тот или иной человек. Она может быть в черном виде, как со Скабеевой, так и светлой, потому что я пропагандирую не ненависть, а любовь к Украине. С большой любовью к Украине я это делаю.

Сейчас, вероятно, уже меньше на это реагирую. Раньше меня это раздражало, привыкла как-то. Но, знаешь, как только меня не называли. В какой-то момент кто-то решил, что я актриса из российского сериала "Саша и Таня". Они все приходили ко мне в тикток и писали об этом. Я говорила, что она по-другому выглядит. Мне пытались навязать то, что я должна отвечать за съемку в российских сериалах. Потом меня называли Скабеевой.

"Я – женщина не дешевая": о самых больших расходах

Интересует твой идеал мужчины. До записи мы говорили об этом и последним из критериев был "богатый мужчина".

Я же тебе говорила, что Екатерина Соляр – очень недешевая женщина.

Любая женщина недешевая.

Я понимаю, просто все зависит от того, как ты себя любишь, как ты за собой ухаживаешь, что тебе нужно. У меня есть квартира, которую надо снимать, за которую надо платить коммуналку, и это, соответственно, оплачиваю я. У меня есть машина, которую надо заправлять, ремонтировать. Последний раз перед тем, как приехать во Львов, на ремонт автомобиля ушло 30 тысяч. Это то, что заплатила тоже я. Я имею эти деньги где-то заработать.

У меня есть 2 вида спорта, которые я люблю и которые тоже надо оплачивать. Это зал и танцы. Еще йога, но она только во Львове. Здесь нет спортзала и танцев, поэтому я быстро переключила внимание на нее и добавила ее вместо дней, которые выпали. То есть это же опять таки про оплату. Косметолог 3 – 4 раза в месяц. Я объясняю, почему богатый.



Екатерина Соляр рассказала о своих расходах / Фото из Инстаграма

Каким должен быть идеальный мужчина?

Какие у меня критерии к мужчине? Красивый, умный, умеет шутить. Чувство юмора – это очень важно. Это тройка лидеров, здесь даже не про деньги. И – неженатый или разведенный. Мужчина должен быть таким, чтобы я не включала мозг. Я не хочу думать, я хочу чувствовать. Я так много думаю, расписываю, планирую в своей жизни, что это должно произойти как-то так.

Хочется быть девочкой, а мне это тяжело удается. Я периодически пытаюсь это делать, играть эту роль, но мне на самом деле очень трудно. Возможно, не те мужчины, потому что рядом с ними я играю девочку, а не чувствую себя такой.

Ты понимаешь, что многие мужчины боятся сильных и умных женщин?

Поэтому я периодически играю эту девочку, но у меня очень плохо получается. Я не заканчивала актерский, поэтому у меня очень плохо получается. Однако в эфирах по-другому. Например, берем просто последнюю неделю эфиров до приезда во Львов – каждый эфир, если откроешь, ты увидишь историю из жизни.

Каждый раз я беру историю из жизни и рассказываю о том, как меня учили, например, видеть глаза в камере, пока я не решилась быть собой. Или я рассказываю историю о том, что когда нам с подружкой трудно, то мы друг другу присылаем фотографию руки с подписью "Я рядом". И я об этом говорю с людьми.

Или я говорю о том, что другая подружка меня спросила, откуда у меня ее выражение лица, то есть, что я выгляжу такой же уставшей, измученной. Она узнает себя во мне. Поэтому здесь играть проще, потому что ты берешь конкретную историю и приносишь ее в эфир. А играть девочку мне трудно, потому что мне неоткуда взять эту информацию и перенести ее сюда.

Как насчет внешнего вида мужчины? Можем какого-то актера в пример привести? Здесь говорится и о поведении, и манере, и харизме.

Почему-то мне сейчас именно актрисы приходят на ум, а мужчин вспомнить не могу. Здесь простого ответа не будет. Наверное Андрей Хлывнюк (лидер группы "Бумбокс" – 24 Канал). Это прямо, мне кажется, какая-то такая любовь из юности, еще со студенческих лет. Мне он еще тогда казался очень красивым. Сейчас ничего не поменялось.

Ни для кого не секрет, что женщины ориентируются на родителей. Однако вопрос в том, что когда я говорю об отце, то говорю об отчиме. И это мой отец, который со мной с трех лет. Я его очень люблю, он – самый лучший отец. А если я говорю про отца-отца, то он блондин с голубыми глазами. Тогда мы ориентируемся на этот образ.

То есть Брэд Питт или Леонардо Ди Каприо?

Не совсем. Ничего личного, не мой типаж. По харизме – это Эд Ширан. Возможно еще Патрик Суэйзи из "Грязных танцев" и актер, который погиб, из "Беверли-Хиллз" (Люк Перри – 24 Канал). Это было безумное восхищение, еще когда я в детстве смотрела эти фильмы.

О похотливых сообщениях от зрителей

У тебя в Instagram и YouTube по 100 тысяч подписчиков. Часто ли мужчины пишут тебе в директ?

Пишут, может, и часто, но это просто "привет" или "ты красивая". Все, дальше разговор не заходит, а что я могу на это ответить? Надо меня заинтересовать, я должна хотеть рядом с ним выключить мозг. Может быть какая-то коммуникация, какое-то продолжение разговора. Я абсолютно открыта к общению.

У меня за время полномасштабной войны появилось много друзей, с которыми я познакомилась в это время, которые писали мне просто, как люди, которые смотрели меня по телевизору и написали мне что-то в личные сообщения. У меня появились те, с кем я продолжаю дружить, общаться. Однако они меня заинтересовали в тот момент, что я захотела открыть это сообщение. А тут просто "привет".

А "огоньки" ставят?

Сто тысяч подписчиков – думаешь я все огоньки просматриваю? Было две хтивки.

Серьезно? Нюдсы отправляли?

Да. Одна хтивка была от какого-то мужчины после моего участия в стендапе, у меня был один такой эпизод в жизни. Вторая хтивка была от пары, что прислали мне свою совместную фотографию и сказали, что им очень меня не хватает там.

Причем это было в Фейсбуке, где я могла перейти (на профиль – 24 Канал). Это не просто был какой-то закодированный профиль или новосозданный. Это была страница живого человека, куда можно было перейти и, соответственно, продолжить с ними общение в случае, если бы мне понравилось. Не понравилось.

А если бы хтивка на самом деле была эстетически красивой – как тебе такой метод знакомства?

Если бы это был такой закид на искусство с обработкой, фильтрами и так далее, то возможно. Не было такого. Что же я могу придумывать? Если будет такая история, то я тебе расскажу потом, в следующем интервью.

Пойдет ли в политику?

С таким количеством подписчиков не думала перебраться в политику?

Я когда-то говорила, что не знаю, что должно произойти с человеком, чтобы он перешел из журналистики в политику. Потому что ты фактически переходишь в другой лагерь. Кроме того, ты из человека, которого смотрят, возможно, уважают, прислушиваются, переходишь в политику, которую автоматически все ненавидят.

И это тот вопрос, который я задавала в свое время Василию Вирастюку, ведь он – стронгмен, им гордилась Украина. Однако в момент, когда он переступил порог Верховной Рады, а– устало стал "мошенником, вором и депутатушкой". Все, что было связано с "секретутством" – теперь связано с депутатством. То есть на тот момент, когда меня это спрашивали, я говорила, что не представляю этого.

С другой стороны, думаю, что, наверное, это может когда-то произойти – как продолжение какой-то карьеры.

А есть конечная точка в медийной карьере? Или это просто процесс?

Это вопрос, на который у меня нет ответа. Наверное, это – процесс. Потому что когда меня спрашивают, о чем я мечтаю на экране, то я не знаю. Для меня, например, наверное, верх – это Савик Шустер и проект, который ты ведешь сам, а у тебя 10 гостей, опрос, включки из разных мест. Наверное это является самой высокой категорией, но я об этом никогда не мечтала. Поэтому, наверное, это – процесс.