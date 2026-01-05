Психологи-психопаты, попытки самоубийства и прочее: редактор СТБ шокировала подробностями работы
- Бывшая редактор СТБ Светлана Кострыкина рассказала о манипуляциях на съемках реалити-шоу и сложной работе с участниками.
- Коллеги и участники проектов подтвердили ее слова, добавив собственный опыт и подчеркнув, что реалити-шоу значительно отличаются от реальной жизни.
На фоне активного обсуждения шоу "Холостяк", бывший редактор СТБ Светлана Кострыкина поделилась своим опытом работы на проектах канала.
Она рассказала о том, как проходят съемки реалити и монтаж, а также об отношении к участникам и роли психологов в процессе съемок. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Светланы в Threads.
Вас также может заинтересовать Об отношениях с Надин, гонорары на шоу и скандалы: Цимбалюк дал первое интервью после "Холостяка"
Редактор пришла на СТБ в 2012 году "наивной девочкой с верой в прекрасное", а пять лет спустя ушла "выгоревшей дотла". Она работала на нескольких проектах канала и до сих пор не может оставить позади этот опыт, несмотря на работу с психотерапевтами.
Светлана Кострыкина рассказала, что во время работы на шоу часто происходила манипуляция как участниками, так и историей на монтаже, поэтому реальность обычно сильно отличается от того, что видят зрители на экранах.
Погоду и форс-мажоры предсказать невозможно, но вызвать нужную эмоцию на съемочной площадке или подставить на монтаже – запросто,
– написала бывшая редактор СТБ.
По ее словам, среди психологов на проектах были замечательные специалисты, но случались и откровенные психопаты, которые считали участников "обрыганами" и умело давили на их травмы ради нужной реакции.
При этом после эфира судьба участников часто оставалась безразличной: "Сами же хотели в телик".
Бывший редактор СТБ к тому же вспомнила некоторые шокирующие закадровые истории:
- участница пыталась покончить с собой после эфира, увидев, как показали ее историю;
- съемочная группа дежурила, чтобы отснять последние минуты терминально больного участника;
- участниц убеждали, что их лишний вес заставит мужчину искать более стройную, мотивируя их худеть;
- в рабочие обязанности входило "стать подружкой участников", чтобы узнавать все секреты и использовать их нужным образом;
- бесконечные судебные процессы, связанные с шоу.
Светлана добавила, что реалити-шоу нельзя считать абсолютным злом, ведь были и положительные моменты. Например, на медицинском проекте, где она работала, действительно помогали людям, которые не могли себе позволить дорогостоящее лечение – хотя ценой этого становилось раскрытие уязвимых моментов на всю страну.
Однако Кострыкина отметила, что участники часто не понимают, на что подписываются, потому что если бы их предупреждали об этом, шоу бы не было.
Собственный опыт заставил ее сделать вывод, что она больше никогда не будет работать в этой сфере.
Какой была реакция читателей и коллег на пост бывшего редактора СТБ?
- Одна читательница вспомнила собственный опыт работы на "Детекторе лжи". Она уволилась через несколько месяцев, потому что ей было трудно наблюдать, как работают с героями, как у них выспрашивают очень личное, и понимать, что участники соглашаются на все из-за своей простоты и неопытности.
- Другая женщина, которая работала на ток-шоу "Говорит Украина", подтвердила слова Кострыкиной, отметив, что в ток-шоу принципы работы были аналогичные.
- Пользовательница, которая была участницей одного из проектов телеканала СТБ, отметила, что "шоу – это шоу, и оно никак не отражает реальной жизни". Сама же она шла "в розовых очках", поэтому уже полтора года работает с психотерапевтом и только сейчас чувствует себя лучше.
- До этого пост на своей странице в инстаграме опубликовала победительница "Холостяка-14" Надин Головчук. Девушка призналась, что не чувствовала себя в безопасности на "Холостяке", не доверяла девушкам и команде проекта. В пост-шоу она рассказала, что очень выгорела на съемках реалити, поэтому не имела ресурса на построение отношений с Тарасом Цимбалюком. Надин также отмечала, что работает с психологом после участия в проекте.