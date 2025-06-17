Правда, в то время, как отцом ребенка Никитюк является защитник Украины Дмитрий Бабчук, отцом ребенка Тодоренко – россиянин. Это уже будет их третий ребенок, пишет Show 24.

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Так, Тодоренко официально подтвердила свою беременность на последних сроках, опубликовав фото с заметно округлым животом, а после этого написала пост в свой телеграмм-канал.

Мне важно донести до вас: я молчала не потому, что хотела разыграть интригу. А потому что не знала, как реагировать. Потому что хотела просто "быть" и прожить трепетный период моей жизни в информационной тишине как можно дольше,

– отметила телеведущая.

Регина Тодоренко объявила о третьей беременности / Скриншоты из ее телеграм-канала



Но "информационная тишина" для предательницы – не что-то новое. Она давно уже молчит о том, что происходит в Украине. Пока Регина публикует семейные фото и говорит о любви, ракеты падают на ее родную Одессу. И даже когда 17 июня в результате очередной российской атаки пострадала беременная женщина и 17-летняя девушка, Тодоренко – которая сама ждет ребенка – снова не сказала ни слова.

Напомним, еще в 2022 году СНБО Украины наложила санкции на телеведущую за поддержку страны-агрессора. Позже стало известно, что она получила российское гражданство – по браку с российским певцом Владом Топаловым. Сегодня Регина продолжает жить и работать в Москве, участвует в развлекательных шоу страны, которая ежедневно убивает ее земляков, в частности в телепрограмме "Маска", "Ледниковый период", "Новая Фабрика звезд" и в других.

Тодоренко оправдывается, мол, "за мир" и "вне политики", но ее публичное молчание на фоне обстрелов, смертей и разрушенных украинских городов – это не нейтральность. Это соучастие. Потому что в то время, как российские ракеты убивают украинских младенцев и будущих мам, Регина улыбается в кадре на российском телевидении – и делает вид, что войны не существует.