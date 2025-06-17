Щоправда, в той час, як батьком дитини Нікітюк є захисник України Дмитро Бабчук, батьком дитини Тодоренко – росіянин. Це вже буде їхня третя дитина, пише Show 24.

До теми Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вагітна

Так, Тодоренко офіційно підтвердила свою вагітність на останніх термінах, опублікувавши фото з помітно округлим животом, а згодом написала допис у телеграм-канал.

Мені важливо донести до вас: я мовчала не тому, що хотіла розіграти інтригу. А тому що не знала, як реагувати. Тому що хотіла просто "бути" й прожити трепетний період мого життя в інформаційній тиші якомога довше,

– зазначила телеведуча.

Регіна Тодоренко оголосила про третю вагітність / Скриншоти з її телеграм-каналу



Але "інформаційна тиша" для зрадниці – не щось нове. Вона давно вже мовчить про те, що відбувається в її рідній Україні. Поки Регіна публікує сімейні фото й говорить про любов, ракети падають на її рідну Одесу. І навіть коли 17 червня внаслідок чергової російської атаки постраждала вагітна жінка й 17-річна дівчина, Тодоренко – яка сама чекає дитину – знову не промовила жодного слова.

Нагадаємо, ще у 2022 році РНБО України наклала санкції на телеведучу за підтримку країни-агресора. Пізніше стало відомо, що вона отримала російське громадянство – за шлюбом з російським співаком Владом Топаловим. Сьогодні Регіна продовжує жити й працювати в Москві, бере участь у розважальних шоу країни, яка щодня вбиває її земляків, зокрема в телепрограмі "Маска", "Льодовиковий період", "Нова Фабрика зірок" та в інших.

Тодоренко виправдовується, мовляв, "за мир" і "поза політикою", але її публічне мовчання на тлі обстрілів, смертей і зруйнованих українських міст – це не нейтральність. Це співучасть. Бо в той час, як російські ракети вбивають українських немовлят і майбутніх мам, Регіна усміхається в кадрі на російському телебаченні – і вдає, що війни не існує.