"Обратная сторона идеальной фигуры": Робби Уильямс шокировал признанием о редкой болезни

Британский певец Робби Уильямс подхватил "болезнь пиратов". Он подробно рассказал, как это произошло.

Кроме того, артист признался, что имеет психологическое расстройство. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Mirror.

Не пропустите Умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в ВСУ

Как оказалось, Робби Уильямс заболел цингой после употребления препаратов для снижения аппетита. После того, как певец похудел на 12 килограммов, его организм испытал серьезный дефицит витамина С.

Я перестал нормально питаться и не получал необходимых питательных веществ. У меня был такой дефицит витамина С, что врачи диагностировали цингу,

– рассказал Уильямс, называя свое состояние "болезнью пиратов 17 века".

Для справки! При цинге могут проявляться такие симптомы как усталость, кровоточивость десен, боль в мышцах, сыпь, проблемы с зубами и нарушение работы сердца.

К тому же выяснилось, что у певца есть дисморфия тела – это психологическое расстройство, при котором человек имеет искаженное восприятие собственной внешности, что может приводить к крайним методам изменения тела и угрожать здоровью. Учитывая это свое состояние, Робби воспринимал тревогу близких относительно его чрезмерной худобы как подтверждение своего успеха в достижении "тела мечты".

Заметим, на днях о проблемах со здоровьем также рассказала Меган Маркл. Герцогиня Сассекская раскрыла диагноз, который ей поставили после родов.