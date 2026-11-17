Роберт Паттинсон получил роль, о которой мечтают многие голливудские актеры, – он станет новым Джеймсом Бондом. Но пока зрители привыкают к мысли о нем в образе агента 007, 24 Канал вспоминает, что происходило за кулисами его личной романтической жизни.

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Кристен Стюарт: роман, который не пережил одного громкого скандала

Когда-то Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт были одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Их знакомство произошло на съемочной площадке "Сумерек", где актеры сыграли влюбленных Эдварда Каллена и Беллу Свон. Поклонники фильма быстро перенесли экранную историю любви в реальность и начали следить за каждым совместным появлением звезд.

Паттинсон и Стюарт не слишком охотно говорили о романе, но скрывать его долго не удавалось. Пару регулярно фотографировали вместе, а их отношения казались вполне серьезными. Все изменилось летом 2012 года.

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Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт / IMDb

Тогда папарацци опубликовали фотографии Кристен с режиссером Рупертом Сандерсом. На тот момент мужчина был женат, а актриса встречалась с Робертом. Стюарт публично извинилась перед Паттинсоном, однако скандал уже успел наделать шума.

Актеры еще пытались наладить отношения, но впоследствии все же расстались. В 2013 году их роман окончательно закончился. Для поклонников "Сумерек" это было не менее драматично, чем финал самой киносаги.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт / IMDb

FKA Twigs: обручальное кольцо было, а свадьба не состоялась

Роберт Паттинсон и FKA Twigs / Коллаж 24 Канала

После расставания с Кристен Стюарт Паттинсон не спешил снова выставлять личную жизнь напоказ. Однако в 2014 году его начали замечать с британской певицей FKA Twigs (Талией Барнетт).

Этот роман развивался довольно быстро. Уже в 2015 году стало известно о помолвке пары. Паттинсон даже не скрывал, что они планируют пожениться, хотя подробностями предстоящей свадьбы влюбленные не делились.

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Но до алтаря дело так и не дошло. В 2017 году стало известно о разрыве. Причины расставания пара оставила при себе, а история с обручальным кольцом так и не получила свадебного продолжения.

Сьюки Вотерхаус: от тайных свиданий до рождения дочери

Сьюки Вотерхаус и Роберт Паттинсон / Getty Images

Похоже, после двух громких романов Роберт Паттинсон решил, что его следующие отношения должны оставаться как можно дальше от камер. В 2018 году актера начали связывать с британской моделью, певицей и актрисой Сьюки Вотерхаус.

Влюбленные не спешили подтверждать роман и почти не комментировали его. Первые годы они редко появлялись вместе на публике, поэтому поклонникам приходилось довольствоваться случайными фотографиями папарацци. Только в декабре 2022 года пара впервые вместе вышла на красную дорожку.

Следующим важным шагом стала помолвка. А в марте 2024 года Роберт и Сьюки стали родителями – у них родилась дочь. О пополнении в семье певица сообщила в соцсетях, но лицо ребенка пара скрывает от публики.

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Интересно, что даже после стольких лет совместной жизни актер и певица не превратили свою любовь в публичное реалити-шоу. В ноябре 2026 года стало известно, что они до сих пор помолвлены, но официально не поженились. Похоже, на этот раз Паттинсон не собирается делать личную жизнь частью большого голливудского шоу.

Роберт Паттинсон – не единственный голливудский актер, чья личная жизнь могла бы стать сюжетом для кино. У Деми Мур за плечами три брака, громкие романы и любовные истории, о которых до сих пор говорят в Голливуде.