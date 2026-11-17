Роберт Паттінсон отримав роль, про яку мріють чимало голлівудських акторів, – він стане новим Джеймсом Бондом. Та поки глядачі звикають до думки про нього в образі агента 007, 24 Канал згадує що відбувалося за лаштунками його власного романтичного життя.

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Крістен Стюарт: роман, який не пережив одного гучного скандалу

Колись Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт були однією з найобговорюваніших пар Голлівуду. Їхнє знайомство відбулося на знімальному майданчику "Сутінків", де актори зіграли закоханих Едварда Каллена та Беллу Свон. Фанати фільму швидко перенесли екранну історію кохання в реальність і почали стежити за кожною спільною появою зірок.

Паттінсон і Стюарт не надто охоче говорили про роман, але приховувати його довго не вдавалося. Пару регулярно фотографували разом, а їхні стосунки здавалися цілком серйозними. Усе змінилося влітку 2012 року.

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Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт / IMDb

Тоді папараці опублікували фотографії Крістен із режисером Рупертом Сандерсом. На той момент чоловік був одружений, а акторка зустрічалася з Робертом. Стюарт публічно перепросила Паттінсона, однак скандал уже встиг наробити галасу.

Актори ще спробували налагодити стосунки, але згодом усе ж розійшлися. У 2013 році їхній роман остаточно завершився. Для шанувальників "Сутінків" це було не менш драматично, ніж фінал самої кіносаги.

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт / IMDb

FKA Twigs: обручка була, а весілля не сталося

Роберт Паттінсон та FKA Twigs / Колаж 24 Каналу

Після розставання з Крістен Стюарт Паттінсон не поспішав знову виставляти особисте життя напоказ. Однак у 2014 році його почали помічати з британською співачкою FKA Twigs (Талією Барнетт).

Цей роман розвивався доволі швидко. Уже у 2015 році стало відомо про заручини пари. Паттінсон навіть не приховував, що вони планують одружитися, хоча подробицями майбутнього весілля закохані не ділилися.

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Та до вівтаря справа так і не дійшла. У 2017 році стало відомо про розрив. Причини розставання пара залишила при собі, а історія з обручкою так і не отримала весільного продовження.

Сьюкі Вотергаус: від таємних побачень до народження доньки

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон / Getty Images

Здається, після двох гучних романів Роберт Паттінсон вирішив, що його наступні стосунки мають залишитися якомога далі від камер. У 2018 році актора почали пов'язувати з британською моделлю, співачкою та акторкою Сьюкі Вотергаус.

Закохані не поспішали підтверджувати роман і майже не коментували його. Перші роки вони рідко з'являлися разом на публіці, тож шанувальникам доводилося задовольнятися випадковими фотографіями папараці. Лише у грудні 2022 року пара вперше разом вийшла на червону доріжку.

Наступним важливим кроком стали заручини. А в березні 2024 року Роберт і Сьюкі стали батьками – у них народилася донька. Про поповнення в родині співачка повідомила у соцмережах, але обличчя дитини пара від публіки приховує.

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Цікаво, що навіть після стількох років разом актор і співачка не перетворили своє кохання на публічне реаліті-шоу. У листопаді 2026 року стало відомо, що вони досі заручені, але офіційно не одружилися. Схоже, цього разу Паттінсон не збирається робити особисте життя частиною великого голлівудського шоу.

Роберт Паттінсон – не єдиний голлівудський актор, чиє особисте життя могло б стати сюжетом для кіно. У Демі Мур за плечима три шлюби, гучні романи та історії кохання, які досі обговорюють у Голлівуді.