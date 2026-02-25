Такой я себя еще не видела, – Руся Данилкина впервые прокомментировала участие в "Танцах со звездами"

В конце 2025 года на экраны вышел благотворительный выпуск шоу "Танцы со звездами". Его победительницей стала ветеранка Руся Данилкина.

В интервью Маши Ефросининой Руся Данилкина впервые прокомментировала участие в танцевальном шоу. Она призналась, что решение попробовать свои силы на проекте далось ей труднее, чем решение пойти на войну.

Человек без колена танцует на паркете... Мне не клеилась эта картинка – видение себя на паркете на таком большом шоу. В сочетании с пластикой, хореографией, скоростью,

– поделилась блогерша.

Руся согласилась на участие в шоу, когда узнала о сборе для Superhumans. Ведь прицельная эвакуация, на которую собирали средства, крайне важна.

"Было трудно воспринять свою ролевую модель в танце, проявление себя там, потому что такой я еще себя не видела. Это было что-то новое для меня", – отметила ветеранка.

Руся Данилкина призналась, что чем-то новым для нее особенно стал именно чрезвычайно женственный и откровенный образ. Но она решила, что не будет сопротивляться и позволит себе открыться зрителям по-новому.

Я была довольна собой. Это было неплохо. Конечно, очень волновалась,

– добавила ветеранка.

Отметим, на официальной странице проекта сообщили, что для Superhumans Center удалось собрать 1,6 миллиона гривен. Это 36 прицельных эвакуаций ради спасения защитников.

