25 лютого, 09:14
3

Такою я себе ще не бачила, – Руся Данілкіна вперше прокоментувала участь у "Танцях з зірками"

Марія Касій
Основні тези
  • Руся Данілкіна стала переможницею благодійного випуску шоу "Танці з зірками" наприкінці 2025 року.
  • Вона зізналась, що участь у шоу була для неї складнішим рішенням, ніж піти на війну.

Наприкінці 2025 року на екрани вийшов благодійний випуск шоу "Танці з зірками". Його переможницею стала ветеранка Руся Данілкіна.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Руся Данілкіна вперше прокоментувала участь у танцювальному шоу. Вона зізналась, що рішення спробувати свої сили на проєкті далось їй важче, ніж рішення піти на війну. 

Людина без коліна танцює на паркеті... Мені не клеїлась ця картинка – бачення себе на паркеті на такому великому шоу. У поєднанні з пластикою, хореографією, швидкістю, 
– поділилась блогерка.

Руся погодилась на участь у шоу, коли дізналась про збір для Superhumans. Адже прицільна евакуація, на яку збирали кошти, вкрай важлива. 

"Було важко сприйняти свою рольову модель в танці, прояв себе там, бо такою я ще себе не бачила. Це було щось нове для мене", – зазначила ветеранка.

Руся Данілкіна зізналась, що чимось новим для неї особливо став саме надзвичайно жіночний та відвертий образ. Але вона вирішила, що не пручатиметься і дозволить собі відкритися глядачам по-новому. 

Я була задоволена собою. Це було непогано. Звісно, дуже хвилювалася, 
– додала ветеранка. 

Інтерв'ю з Русланою Данілкіною: дивіться відео онлайн

Зазначимо, на офіційній сторінці проєкту повідомили, що для Superhumans Center вдалося зібрати 1,6 мільйона гривень. Це 36 прицільних евакуацій заради порятунку захисників.

Що відомо про повернення "Танців з зірками"? 

  • Легендарний проєкт повернувся наприкінці 2025 року. 28 грудня відбувся благодійний передноворічний спецвипуск під назвою "Рух до життя". Його метою було зібрати кошти на прицільну евакуацію.

  • До складу журі увійшли Наталія Могилевська, Дмитро Дікусар, Монатік та Катерина Кухар.

  • Серед учасників були відомі українці – співаки, актори, ведучі. Це Григорій Решетник, Женя Галич, Даша Квіткова, Павло Текучев, KOLA, Вася Байдак та багато інших.

  • Переможців проєкту оголосили у новорічну ніч. Найбільшу кількість балів та голосів від глядачів здобули Руслана Данілкіна та Павло Сімакін.