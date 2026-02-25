Такою я себе ще не бачила, – Руся Данілкіна вперше прокоментувала участь у "Танцях з зірками"
- Руся Данілкіна стала переможницею благодійного випуску шоу "Танці з зірками" наприкінці 2025 року.
- Вона зізналась, що участь у шоу була для неї складнішим рішенням, ніж піти на війну.
Наприкінці 2025 року на екрани вийшов благодійний випуск шоу "Танці з зірками". Його переможницею стала ветеранка Руся Данілкіна.
В інтерв'ю Маші Єфросиніній Руся Данілкіна вперше прокоментувала участь у танцювальному шоу. Вона зізналась, що рішення спробувати свої сили на проєкті далось їй важче, ніж рішення піти на війну.
Людина без коліна танцює на паркеті... Мені не клеїлась ця картинка – бачення себе на паркеті на такому великому шоу. У поєднанні з пластикою, хореографією, швидкістю,
– поділилась блогерка.
Руся погодилась на участь у шоу, коли дізналась про збір для Superhumans. Адже прицільна евакуація, на яку збирали кошти, вкрай важлива.
"Було важко сприйняти свою рольову модель в танці, прояв себе там, бо такою я ще себе не бачила. Це було щось нове для мене", – зазначила ветеранка.
Руся Данілкіна зізналась, що чимось новим для неї особливо став саме надзвичайно жіночний та відвертий образ. Але вона вирішила, що не пручатиметься і дозволить собі відкритися глядачам по-новому.
Я була задоволена собою. Це було непогано. Звісно, дуже хвилювалася,
– додала ветеранка.
Інтерв'ю з Русланою Данілкіною: дивіться відео онлайн
Зазначимо, на офіційній сторінці проєкту повідомили, що для Superhumans Center вдалося зібрати 1,6 мільйона гривень. Це 36 прицільних евакуацій заради порятунку захисників.
Що відомо про повернення "Танців з зірками"?
Легендарний проєкт повернувся наприкінці 2025 року. 28 грудня відбувся благодійний передноворічний спецвипуск під назвою "Рух до життя". Його метою було зібрати кошти на прицільну евакуацію.
До складу журі увійшли Наталія Могилевська, Дмитро Дікусар, Монатік та Катерина Кухар.
Серед учасників були відомі українці – співаки, актори, ведучі. Це Григорій Решетник, Женя Галич, Даша Квіткова, Павло Текучев, KOLA, Вася Байдак та багато інших.
Переможців проєкту оголосили у новорічну ніч. Найбільшу кількість балів та голосів від глядачів здобули Руслана Данілкіна та Павло Сімакін.