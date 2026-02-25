Такою я себе ще не бачила, – Руся Данілкіна вперше прокоментувала участь у "Танцях з зірками"

Наприкінці 2025 року на екрани вийшов благодійний випуск шоу "Танці з зірками". Його переможницею стала ветеранка Руся Данілкіна.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Руся Данілкіна вперше прокоментувала участь у танцювальному шоу. Вона зізналась, що рішення спробувати свої сили на проєкті далось їй важче, ніж рішення піти на війну.

Людина без коліна танцює на паркеті... Мені не клеїлась ця картинка – бачення себе на паркеті на такому великому шоу. У поєднанні з пластикою, хореографією, швидкістю,

– поділилась блогерка.

Руся погодилась на участь у шоу, коли дізналась про збір для Superhumans. Адже прицільна евакуація, на яку збирали кошти, вкрай важлива.

"Було важко сприйняти свою рольову модель в танці, прояв себе там, бо такою я ще себе не бачила. Це було щось нове для мене", – зазначила ветеранка.

Руся Данілкіна зізналась, що чимось новим для неї особливо став саме надзвичайно жіночний та відвертий образ. Але вона вирішила, що не пручатиметься і дозволить собі відкритися глядачам по-новому.

Я була задоволена собою. Це було непогано. Звісно, дуже хвилювалася,

– додала ветеранка.

Інтерв'ю з Русланою Данілкіною: дивіться відео онлайн

Зазначимо, на офіційній сторінці проєкту повідомили, що для Superhumans Center вдалося зібрати 1,6 мільйона гривень. Це 36 прицільних евакуацій заради порятунку захисників.

