В интервью Маши Ефросининой Руся Данилкина впервые прокомментировала участие в танцевальном шоу. Она призналась, что решение попробовать свои силы на проекте далось ей труднее, чем решение пойти на войну.
Человек без колена танцует на паркете... Мне не клеилась эта картинка – видение себя на паркете на таком большом шоу. В сочетании с пластикой, хореографией, скоростью,
– поделилась блогерша.
Руся согласилась на участие в шоу, когда узнала о сборе для Superhumans. Ведь прицельная эвакуация, на которую собирали средства, крайне важна.
"Было трудно воспринять свою ролевую модель в танце, проявление себя там, потому что такой я еще себя не видела. Это было что-то новое для меня", – отметила ветеранка.
Руся Данилкина призналась, что чем-то новым для нее особенно стал именно чрезвычайно женственный и откровенный образ. Но она решила, что не будет сопротивляться и позволит себе открыться зрителям по-новому.
Я была довольна собой. Это было неплохо. Конечно, очень волновалась,
– добавила ветеранка.
Интервью с Русланой Данилкиной: смотрите видео онлайн
Отметим, на официальной странице проекта сообщили, что для Superhumans Center удалось собрать 1,6 миллиона гривен. Это 36 прицельных эвакуаций ради спасения защитников.
Что известно о возвращении "Танцев со звездами"?
Легендарный проект вернулся в конце 2025 года. 28 декабря состоялся благотворительный предновогодний спецвыпуск под названием "Движение к жизни". Его целью было собрать средства на прицельную эвакуацию.
В состав жюри вошли Наталья Могилевская, Дмитрий Дикусар, Монатик и Екатерина Кухар.
Среди участников были известные украинцы – певцы, актеры, ведущие. Это Григорий Решетник, Женя Галич, Даша Квиткова, Павел Текучев, KOLA, Вася Байдак и многие другие.
Победителей проекта объявили в новогоднюю ночь. Наибольшее количество баллов и голосов от зрителей получили Руслана Данилкина и Павел Симакин.