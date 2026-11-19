В интервью "ТСН Гламур" Зарицкая призналась, что не могла больше жить в частном доме, когда отключали электричество. Саша говорит, что она буквально замерзала. Похоже, что больше повторять такую ситуацию певица не собиралась, поэтому решила без колебаний расстаться со своими сбережениями.

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Было 7 – 8 градусов. Было очень холодно. Поэтому мы решили потратить все деньги. Живем один раз– рассказала артистка.

По ее словам, почти все сбережения ушли на обеспечение автономности дома. Еще в прошлом году певица решила основательно подготовиться к сезону холодов. Артистка закупила все необходимые устройства, чтобы в ее доме всегда был свет.

Саша Зарицкая потратила деньги на автономность дома / Фото из инстаграма kazka.band

Мой дом сейчас полностью автономен, потому что в прошлом году я потратила почти все свои сбережения на то, чтобы оснастить его инверторами, аккумуляторами и всем этим оборудованием. И сейчас, к счастью, я даже не замечаю отключений света– призналась Александра.

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Вместе с тем она добавила, что был один момент, когда света не было два дня и все аккумуляторы разрядились. Как видим, у каждого украинца сегодня есть свои лайфхаки, как спастись от холода, прожить без отключений света и воды. Кто-то уезжает из Киева и ищет, где будет лучше жить со своими детьми, кто-то остается в столице и всеми силами пытается улучшить свои условия.

Недавно актриса Ольга Сумская поделилась своими лайфхаками, чем и как она запасается на случай отключения света.