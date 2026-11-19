У коментарі "ТСН Гламур" Заріцька зізналася, що не могла більше жити у приватному будинку, коли відключали електроенергію. Саша каже, що вона буквально замерзала. Схоже, що більше повторювати таку ситуацію співачка не збиралася, тому вирішила з легкістю розпрощатися зі своїми накопиченнями.

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Було 7 – 8 градусів. Було дуже холодно. Тому ми вирішили гуляти на всі гроші. Живемо один раз– розповіла артистка.

За її словами, майже усі заощадження пішли на організацію автономності будинку. Ще минулого року співачка вирішила ґрунтовно підготуватися до сезону холодів. Артистка закупила усі необхідні пристрої, щоб її будинок завжди залишався зі світлом.

Саша Заріцька витратила гроші на автономність будинку / Фото з інстаграму kazka.band

Мій будинок зараз повністю автономний, бо минулого року я витратила майже всі свої накопичення на те, щоб зробити його повністю з інверторами, акумуляторами і всією цією історією. І зараз, на щастя, я навіть не відчуваю відключень світла– зізналася Олександра.

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Разом з тим вона додала, що був один момент, коли світла не було два дні й всі акумулятори сіли. Як бачимо, у кожного українця сьогодні є свої лайфхаки, як рятуватися від холоду, пережити відключення світла та води. Хтось виїжджає з Києва й шукає, де буде краще жити зі своїми дітьми, хтось залишається у столиці й усіма силами намагається покращити свої умови.

Нещодавно акторка Ольга Сумська поділилася своїми лайфхаками, чим і як вона запасається на випадок відключення світла.