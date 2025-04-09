Каждый из них делает важное дело, – Сергей Притула рассказал о близких в ВСУ

Волонтер Сергей Притула рассказал о близких в рядах Вооруженных Сил Украины. Он также заметил, что правила одинаковы для всех – подразделения заполняют заявку на сайте, чтобы получить помощь от его фонда.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Шпальта Медиа". Немало родственников Притулы служат в армии.

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У Сергея Притулы поинтересовались, кто из родных, которые служат в Вооруженных Силах Украины, его больше всего мотивирует. Волонтер заметил, что они выполняют разную работу, поэтому он не может ответить на этот вопрос.

Двоюродный брат Притулы, Олег, участвовал в боях за город Лисичанск Луганской области и получил орден Богдана Хмельницкого. Его другой двоюродный брат, Владимир, работает в департаменте, который занимается процессом отправки украинских военных на обучение за границу.

Сергей Притула о крестнике и брате

"Крестник встретил войну в рядах воинов сумского отряда Государственной пограничной службы. Старший брат пошел добровольцем с тернопольскими спецназовцами из КОРДа. У него там свой был путь: Ирпень, Харьковщина, Запорожье. На сегодня старший брат вернулся к преподавательской деятельности, адвокатской. Каждый из них делает какое-то важное дело в контексте работы в интересах Сил обороны Украины", – поделился Сергей Притула.

Волонтер добавил, что также есть люди, которые стали ему "очень родными за последние одиннадцать лет". Он признался, что, к сожалению, многие из них погибли, но они не перестали его вдохновлять.

Напомним, ранее Сергей Притула показал, как выглядят его дочери. Он поделился совместным фото Соломии и Стефании, где они призывают донатить на помощь Силам Обороны Украины.