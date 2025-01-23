Сергей Жадан впервые за долгое время показал фото с фронта: как сейчас выглядит музыкант
Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан показал новое фото с фронта. Он поделился фотографией, где позировал с побратимом и участником группы "Жадан и Собаки" Евгением Турчиновым.
Совместное фото артист опубликовал по случаю дня рождения коллеги. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Жадана.
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Так, 22 января день рождения отметил Евгений Турчинов. С праздником музыканта публично поздравил Сергей Жадан.
Жека Турчинов – удивительный музыкант, прекрасный человек, душа компании, шоу-мен, диск-жокей и нацгвардеец. Жек, из росы и воды! Пусть родит и колосится!,
– написал артист.
К тому же он показал их совместное фото в военной форме.
Здесь стоит вспомнить, что в День Соборности Сергей Жадан и Евгений Турчинов представили совместный трек "Болбочан", посвященный выдающемуся полковнику армии УНР Петру Болбочану, который в 1918 году освобождал Харьков и Крым от большевистской оккупации.
"Жадан/Турчинов" – Болбочан: смотрите видео онлайн
Что известно о службе Жадана в армии
- В июне 2024 года артист вступил в 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия" вместе с участниками группы "Жадан и Собаки". В течение месяца музыканты успешно прошли базовую военную подготовку и получили официальные шевроны бригады.
- Осенью Жадан начал службу штаб-сержантом второй категории в секции военной журналистики и гражданско-военного сотрудничества.
- "Работа очень насыщенная: коммуникации внутри подразделения, развитие 'Радио Хартия', поддержка медицинской службы, фандрайзинг", – рассказал музыкант о своих служебных обязанностях.