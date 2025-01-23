Совместное фото артист опубликовал по случаю дня рождения коллеги. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Жадана.

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Так, 22 января день рождения отметил Евгений Турчинов. С праздником музыканта публично поздравил Сергей Жадан.

Жека Турчинов – удивительный музыкант, прекрасный человек, душа компании, шоу-мен, диск-жокей и нацгвардеец. Жек, из росы и воды! Пусть родит и колосится!,

– написал артист.

К тому же он показал их совместное фото в военной форме.

Здесь стоит вспомнить, что в День Соборности Сергей Жадан и Евгений Турчинов представили совместный трек "Болбочан", посвященный выдающемуся полковнику армии УНР Петру Болбочану, который в 1918 году освобождал Харьков и Крым от большевистской оккупации.

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