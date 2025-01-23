Спільне фото артист опублікував з нагоди дня народження колеги. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Жадана.

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Так, 22 січня день народження відзначив Євген Турчинов. Зі святом музиканта публічно привітав Сергій Жадан.

Жека Турчинов – дивовижний музикант, прекрасна людина, душа компанії, шоу-мен, диск-жокей і нацгвардієць. Жек, з роси та води! Хай родить і колоситься!,

– написав артист.

До того ж він показав їхнє спільне фото у військовій формі.

Тут варто згадати, що у День Соборності Сергій Жадан та Євген Турчинов презентували спільний трек "Болбочан", присвячений видатному полковнику армії УНР Петру Болбочану, який в 1918 році звільняв Харків та Крим від більшовицької окупації.

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