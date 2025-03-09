9 марта, 12:29
Шевченковская премия-2025: полный список победителей высшей художественной награды Украины
9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов государственной награды Украины, которую вручают за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Национальная премия имени Тараса Шевченко 2025 года отметила достижения украинцев в восьми номинациях.
Дело в том, что в этом году к традиционным семи номинациям Капитула премии добавила "Декоративно-прикладное искусство". Сообщает 24 Канал со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.
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Кто стал лауреатами Шевченковской премии – 2025
- Литература – Юрий Издрик за книгу стихов "Коллекция".
- Публицистика, журналистика – Павел Казарин за проект "Публицистика военного времени на "Украинской правде".
- Музыкальное искусство – Александр Шимко за сакральную мистерию для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты "Вирий" и Богдана Пивненко за концертные программы 2019-2024 годов.
- Киноискусство – Олесь Санин, Сергей Михальчук и Алла Загайкевич, которые стали создателями полнометражного фильма "Довбуш".
- Театральное искусство – Василий Вовкун за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Познай себя!", театральную кантату "Псалмы войны", балет "Тени забытых предков" и оперу "Диалог кармелиток".
- Визуальные искусства – Жанна Кадырова за персональную выставку "Траектория полетов".
- Декоративно-прикладное искусство – Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак за серию художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи "Петриковская роспись: на защите идентичности".
Каждый победитель получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 467,2 тысячи гривен.
Что известно о Национальной премии имени Тараса Шевченко
- Это самая престижная награда для деятелей культуры в Украине.
- Ее основали в 1961 году. Сначала она была Республиканской, затем Государственной, а с 1999 года стала Национальной премией.
- Среди лауреатов Шевченковской премии: Эмма Андиевская, Григорий Веревка, Левко Лукьяненко, Лина Костенко, Иван Дзюба, Олесь Гончар, Платон Майборода, Георгий Якутович, а также группы "ДахаБраха" и "Пикардийская терция".