Один из лауреатов Шевченковской премии передаст денежное вознаграждение на закупку дронов для ВСУ

Генеральный директор и художественный руководитель Львовского национального театра оперы и балета Василий Вовкун получил Шевченковскую премию в номинации "Театральное искусство". Он заявил, что отдаст денежное вознаграждение на помощь армии.

В частности, передаст средства на закупку дронов для Вооруженных Сил Украины. Об этом Василий Вовкун объявил во время церемонии награждения, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В этом году каждый лауреат Шевченковской премии получил денежное вознаграждение в размере 484 480 гривен. Василий Вовкун сказал, что передаст эти деньги на дроны для 24-й отдельной механизированной бригады.

Отметим, что Василий Вовкун получил премию в категории "Театральное искусство" за оперу "Лис Микитась", модерн-балет "Познай себя!", театральную кантату "Псалмы войны", балет "Тени забытых предков" и оперу "Диалог кармелиток".

Для справки! Церемония награждения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко состоялась сегодня, 9 марта, в Национальной филармонии Украины ко дню рождения выдающегося украинского поэта.

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