"Мастер Шеф" на экранах: где сейчас и как живут все победители главного кулинарного шоу страны

Недавно на телевидении стартовал новый 15 сезон "Мастер Шеф". Участники уже борются за главный приз проекта, поэтому сейчас подходящий момент, чтобы вспомнить за предыдущих победителей.

Забегая вперед, можно сказать, что почти все победители кулинарного шоу сделали себе успешную карьеру в сфере кулинарии. В материале Show24 рассказываем подробнее обо всех победителях "Мастер Шеф".

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1 сезон – Светлана Шептуха

После победы на проекте Светлана три месяца училась в Париже. Впоследствии окончила университет по специальности инженер-технолог ресторанного производства, ведь по специальности кулинарка была бухгалтером. Победительница успела побыть шеф-поваром в различных элитных заведениях.

Женщина замужем и имеет дочь. Уже три года семья проживает в Нидерландах. Светлана активно путешествует по миру и посетила уже несколько десятков стран.

Светлана Шептуха / Фото из инстаграма

2 сезон – Елизавета Глинская

"Мастер Шеф" помог Елизавете выбрать кондитерское направление, где она захотела развиваться. Ей часто приходилось отказывать ресторанам в предложениях стать шефом, ведь заявляла, что мечтает открыть собственное кондитерское производство.

Глинская училась в Парижской академии Le Cordon Bleu, а когда вернулась в Украину, то проводила мастер-классы. Впоследствии открыла школу "GL", а в 2016 году стала победительницей на Чемпионате мира по изготовлению кондитерских изделий Mondial Des Arts Sucres в столице Франции. Издала несколько книг, была судьей "Мастер Шеф. Профессионалы" и "МастерШеф"-9. В прошлом году Елизавета стала мамой. Она родила двойню – двух дочерей.

Елизавета Глинская / Фото из инстаграма

3 сезон – Ольга Мартыновская

Победа на шоу подарила Мартыновской возможность учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu. В 2017 году она стала управляющей и одной из владельцев ресторана "Les Foodies". Ольга стажировалась во многих иностранных заведениях, является основательницей "Кулинарной академии", а с 2020 года стала судьей шоу "Мастер Шеф".

Недавно кулинарка поделилась причиной, почему развелась с мужем. По ее словам, было накоплено чувство недовольства и нереализованных ожиданий от супружеской жизни. У экс-супругов есть общая дочь Вера.

Ольга Мартыновская / Фото из инстаграма

Недавно Татьяна Литвинова, экс-судья проекта "Мастер Шеф", рассказала о конфликте с Мартыновской. Более того, звездные коллеги больше не общаются.

4 сезон – Евгений Злобин

Победа в шоу также подарила мужчине возможность учиться в школе Le Cordon Bleu. Евгений продолжил изучать кулинарное дело, проводил мастер-классы и работал над запуском заведения "Вкус улиц" в Краматорске. Чем сегодня занимается Евгений – неизвестно, ведь он не делится информацией о своей жизни в соцсетях.

Евгений Злобин / Фото из инстаграма

5 сезон – Евгений Клопотенко

До участия в кулинарном шоу Евгений открыл ресторан – "Гастромастерская Confiture". После победы отправился в Париж на обучение, а также стал экспертом во многих телевизионных шоу.

Клопотенко открыл собственный онлайн-курс, стал автором проекта по изменению школьного питания Cult Food, издал кулинарную книгу, а также является соучредителем ряда заведений питания.

Евгений Клопотенко / Фото из инстаграма

6 сезон – Асмик Гаспарян

До участия в проекте Асмик имела собственный небольшой магазин, где занималась выведением и созданием индивидуальных специй и пряностей. Обучение в школе Le Cordon Bleu закончила с красным дипломом. Кулинарка провела немало кулинарных курсов в Украине, была главным поваром в ресторане "Мястория", является основательницей кондитерской студии.

Асмик Гаспарян / Фото из инстаграма

7 сезон – Вадим Бжезинский

Благодаря проекту повара знают под псевдонимом Пава. Победа в шоу дала шанс Вадиму учиться в парижской кулинарной школе. Вместе со своим другом открыл проект "Street chef".

Бжезинский активно ведет соцсети, делится кулинарными рецептами и секретами, а также очень часто снимает забавный развлекательный контент.

Вадим Бжезинский / Фото из инстаграма

8 сезон – Иван Миланович

После победы в проекте Иван был шефом нескольких столичных ресторанов и личным поваром звезд. Интересно, что кубок победителя "Мастер Шефа" Миланович подарил случайному прохожему как пример, что не стоит жить прошлым.

Сегодня мужчина занимается духовными курсами, которые направлены на медитации и духовные практики.

Иван Миланович / Фото из инстаграма

9 сезон – Сергей Денисов

Зажигательный характер Сергея сделал его звездой шоу, ведь за помощь конкурентам он даже надел на себя черный фартук. Завоевать главный приз проекта кулинару удалось. Денисов работал шеф-поваром в одесском ресторане "KADORR Restaurant".

В соцсетях Сергей сообщил об открытии нового заведения под названием "Molfar Restaurant".

Сергей Денисов / Фото из инстаграма

10 сезон – Яна Балог

До участия в "Мастер Шеф" девушка работала в израильском ресторане современной восточной кухни Samna в Киеве. После окончания проекта она продолжила работать в том же заведении, а также проводила кулинарные мастер-классы.

Сегодня в соцсетях Яны указано, что она работает су-шефом во французском ресторане Marie B.

Яна Балог / Фото из инстаграма

11 сезон – Богдан Шинкарев

Победитель, как и все его предшественники, также учился в парижской школе кулинарии. В инстаграме Богдан делится фотографиями из путешествий, а также имеет собственный ютуб-канал. Там он рассказывает о различных кулинарных секретах, делает распаковки, обсуждает рецепты от других поваров и тому подобное.

Богдан Шинкарев / Фото из инстаграма

12 сезон – Валерия Матрохина

Кулинарка после победы на "Мастер Шеф" активно ведет свои соцсети. К примеру, в инстаграме можно увидеть фото и видео приготовления различных блюд. Девушка предпочитает эстетику, поэтому ее страница – образец красоты и изящества. Время от времени Валерия также проводит мастер-класс с различными шеф-поварами.

Валерия Матрохина / Фото из инстаграма

13 сезон – Алина Бурик

Победительница шоу на своей инстаграм-странице не зря отмечает, что она "влюблена в кулинарию". Алина является владелицей кулинарной студии, часто проводит мастер-классы и конечно же, делится с читателями интересными рецептами, кулинарными техниками и другой информацией, которая каждому поможет справиться с различными вызовами при приготовлении блюд.

Алина Бурик / Фото из инстаграма

14 сезон – Наталья Никишина

Кулинарка активно развивает свой кулинарный блог в соцсетях. Публикует яркий и эстетический контент, сотрудничает с рекламодателями, делится рецептами блюд, а недавно даже посетила "Мастер Шеф" в качестве гостя.

Наталья Никишина / Фото из инстаграма

Напомним, что уже стартовал 15 сезон "Мастер Шеф". Съемки нового сезона проходили на новой локации – на территории киностудии FILM.UA. Это произошло из-за того, что в ноябре прошлого года съемочный павильон "Мастер Шеф" подвергся разрушениям в результате российского обстрела. Никто из людей не пострадал, но конструкции были разрушены.